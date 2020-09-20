Peygamberimizin yeryüzünün en hayırlı beldesine vedası: Hicret

➡ Peygamber Efendimizi küçük yaşlardan itibaren himaye edip büyüten, her türlü kötülükten korumaya çalışan amcası Ebu Talib, ardından da vefakâr eşi Hz. Hatice aynı yıl içerisinde vefat etti.

📌 Hz. Hatice, her zaman Allah Resulü'ne canı gönülden destek verdi. Öyle ki Resulullah " Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmrân'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir. "( Müslim, 69; Tirmizi, 62) buyurdu.

📌 Hira'ya çıktığı zaman Efendimize elleriyle yiyecek taşırdı. Bir gün Cebrail "Yâ Resûlallah! İşte şu uzaktan sana doğru gelen Hatice'dir. Yanında içinde yemek bulunan bir kab var. Yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selâm söyle! Cennette inciden yapılmış bir sarayın kendisine verileceğini müjdele ki, onun içinde ne gürültü patırtı vardır, ne de çalışmak çabalamak." dedi. (Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 71)

Kalem suresi okunuşu ve anlamı

📌 Art arda yaşanan bu acı hadiseler Peygamberimizi derinden üzdü ve bu seneyi "hüzün yılı " olarak isimlendirdi.

Mahzûn Nebî'ye bir teselli