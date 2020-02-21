Peygamber Efendimizin sünnetine uyma ile ilgili hadisler

Müslümanlar, İslam'ı iki ana kaynaktan öğrenir. Bunlar hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in çağlara ışık tutan sünnetleridir. Peygamberimizin örnek hayatı, sahih sünneti ve hadisleri olmadan Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir. Öyle ki Peygamber Efendimiz 'Veda Hutbesi'nde Müslümanlara şöyle buyurdu: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." Sizler için Riyâzü's Sâlihin'den sünnet ve adaba uymak ile ilgili hadisleri derledik.