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Peygamber Efendimizin sünnetine uyma ile ilgili hadisler

Müslümanlar, İslam'ı iki ana kaynaktan öğrenir. Bunlar hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in çağlara ışık tutan sünnetleridir. Peygamberimizin örnek hayatı, sahih sünneti ve hadisleri olmadan Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir. Öyle ki Peygamber Efendimiz 'Veda Hutbesi'nde Müslümanlara şöyle buyurdu: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." Sizler için Riyâzü's Sâlihin'den sünnet ve adaba uymak ile ilgili hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 09:02
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Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin...

(Haşr, 59/7)

KİMLERİN DUASI KABUL OLMAZ?

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O, nefis arzusu ile konuşmuyor. O (Kur'an,) ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

(Necm, 53/3-4)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUALARI

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De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...

(Âl-i İmrân, 3/31)

PEYGAMBERLERİN KUR'AN'DA GEÇEN DUALARI

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And olsun, Allah'ın Resûlü'nde sizin için; Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı uman kimseler için güzel bir örnek vardır...

(Ahzâb, 33/21)

HAYATINIZA REHBERLİK EDECEK 40 HADİS

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Hayır! Rabbine and olsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

(Nisâ, 4/65)

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