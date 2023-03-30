Namazda okunan duaların anlamları

🔷 İslam'ın en temel ibadeti olan namaz, günde beş vakit olarak tüm Müslümanlar üzerine farz kılındı. İslam'ın beş şartından biri olan namaz sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, yalvarmak" gibi anlamlara gelir.

🔷 İlk peygamberden son peygambere kadar var olan namaz ibadeti, İslam'ın temel ibadetidir. Önceleri sabah ve akşam iki vakit kılınan namaz, Miraç hadisesi ile birlikte beş vakite çıktı. Kur'an'ı Kerim'de ve hadislerde en çok vurgulanan ibadet namazdır.