Namazda okunan duaların anlamları
Miraç Gecesi ile birlikte günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınan namaz, Efendimiz tarafından dinin direği olarak tasvir edilir. Namaz ibadeti, Kur'an'ı Kerim'in ifadesiyle insanı kötülükten alıkoyar. Namaz rükunleri içerisinde dilimizden dökülen duaların her biri ise özel bir zikirdir. İşte o dualar ve anlamları...
Giriş Tarihi: 30.03.2023
10:46
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
10:57
🔷 İslam'ın en temel ibadeti olan namaz, günde beş vakit olarak
tüm Müslümanlar üzerine farz kılındı. İslam'ın beş şartından biri olan namaz sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, yalvarmak" gibi anlamlara gelir.
🔷 İlk peygamberden son peygambere kadar var olan namaz ibadeti, İslam'ın temel ibadetidir. Önceleri sabah ve akşam iki vakit kılınan namaz, Miraç hadisesi ile birlikte beş vakite çıktı.
Kur'an'ı Kerim'de ve hadislerde en çok vurgulanan ibadet namazdır.
5 vakit namaz tablosu
Allahu Ekber: Allah (CC) en büyüktür
🔷
Namaza başlarken, namazın rükunları arasındaki tüm geçişler öncesinde "Allahu Ekber" denir.
Sabah namazı nasıl kılınır?
Sübhane Rabbiye'l Azim: Büyük olan Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan uzaktır.
🔷 Bu zikir rükuda iken üç kez söylenir.
İkindi namazının kılınışı
Sübhane Rabbiye'l Alâ: Yüce Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan uzaktır.
🔷 Efendimizin (SAV) "kulun Rabbine en yakın olduğu an" olarak buyurduğu secde anında üç kez söylenir.
Akşam namazının kılınışı
Esselamu aleykum ve rahmetullah: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
🔷 Namaz bitirilirken son oturuşta önce sağa ve sonra sola selam verilirken söylenir.
İslam'da selamlaşma adabı