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Namazda okunan duaların anlamları

Miraç Gecesi ile birlikte günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınan namaz, Efendimiz tarafından dinin direği olarak tasvir edilir. Namaz ibadeti, Kur'an'ı Kerim'in ifadesiyle insanı kötülükten alıkoyar. Namaz rükunleri içerisinde dilimizden dökülen duaların her biri ise özel bir zikirdir. İşte o dualar ve anlamları...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:57
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🔷 İslam'ın en temel ibadeti olan namaz, günde beş vakit olarak tüm Müslümanlar üzerine farz kılındı. İslam'ın beş şartından biri olan namaz sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, yalvarmak" gibi anlamlara gelir.

🔷 İlk peygamberden son peygambere kadar var olan namaz ibadeti, İslam'ın temel ibadetidir. Önceleri sabah ve akşam iki vakit kılınan namaz, Miraç hadisesi ile birlikte beş vakite çıktı. Kur'an'ı Kerim'de ve hadislerde en çok vurgulanan ibadet namazdır.

5 vakit namaz tablosu

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Allahu Ekber: Allah (CC) en büyüktür

🔷 Namaza başlarken, namazın rükunları arasındaki tüm geçişler öncesinde "Allahu Ekber" denir.

Sabah namazı nasıl kılınır?

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Sübhane Rabbiye'l Azim: Büyük olan Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan uzaktır.

🔷 Bu zikir rükuda iken üç kez söylenir.

İkindi namazının kılınışı

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Semiallahü lime'n hamideh: Allah kendine hamd edeni işitir.

🔷 Rükudan kalkarken söylenir.

Hamd nedir ve neden önemlidir?

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Rabbena leke'l hamd: Rabbimiz, hamd ancak Sana'dır.

🔷 Rükudan kalkıp doğrulunca bir kez söylenir.

Göz ile namaz kılınır mı? İma ile namaz nasıl kılınır?

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Sübhane Rabbiye'l Alâ: Yüce Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan uzaktır.

🔷 Efendimizin (SAV) "kulun Rabbine en yakın olduğu an" olarak buyurduğu secde anında üç kez söylenir.

Akşam namazının kılınışı

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Esselamu aleykum ve rahmetullah: Allah'ın selamı üzerinize olsun.

🔷 Namaz bitirilirken son oturuşta önce sağa ve sonra sola selam verilirken söylenir.

İslam'da selamlaşma adabı

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