Dinin direği olan namaz, şükrün ve itaatin sembolüdür. İslam'ın temel ibadeti olan namaz her gün ve günde beş vakit olacak şekilde tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Namazın Kur'an'da insanı kötülükten alıkoyduğu geçer. Her Müslüman namazın nasıl kılınacağını bilmelidir.. İşte üç rekat farz ve iki rekat sünnetten oluşan akşam namazının kılınışı...

Akşam namazının farzının kılınışı

🔷 Erkekler farz namazlardan önce kamet getirirler. Sabah namazının farzı iki rekattır ve şu şekilde kılınır. Euzu-besmele çektikten sonra "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır.

🔷 Tekbirden sonra Subhaneke Duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.

🔷 Rükudan kalkarken "Semiallâhü limen hamideh" ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir.

🔷 Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından "Allahu Ekber" diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden "Allahu Ekber" diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat

🔷 2. rekata kalkınca kıyamda iken Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.Rükudan kalkarken "Semiallâhü limen hamideh" ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.

🔷 Ara oturuşun ardından "Allahu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" denir ve oturulur.

🔷 Oturuşta "Ettahiyyatü" duası okunur ve "Allahu Ekber" diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3. Rekat

🔷 3. rekata kalkınca eller bağlanır ve besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Fatiha okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.

🔷 Rükudan kalkınca "Semiallâhü limen hamideh" denir ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ara oturuşun ardından "Allahu Ekber" diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden "Allahu Ekber" denir ve oturulur.

🔷 Son oturuşta "Ettahiyyatu, Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ Duaları" okunur. Duaların ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır.

Akşam namazının kılınışını okumak için tıklayın

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