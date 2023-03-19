Akşam namazının kılınışı
İslam dininin en temel ibadet olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Peygamberimizin dinin direği olarak tasvir ettiği namaz, insanı kötülükten alıkoyar. İnanan kimse ise namazın nasıl kılınacağını bilmesi gerekir. İşte günün dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnetten oluşan öğle namazının kılınışı...
Giriş Tarihi: 19.03.2023
17:25
Akşam namazının farzının kılınışı
🔷 Erkekler farz namazlardan önce kamet getirirler. Sabah namazının farzı iki rekattır ve şu şekilde kılınır. Euzu-besmele çektikten sonra
"Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır.
🔷 Tekbirden sonra Subhaneke Duası okunur.
Subhaneke'nin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.
🔷 Rükudan kalkarken
"Semiallâhü limen hamideh" ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir.
🔷 Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından "Allahu Ekber" diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden "Allahu Ekber" diyerek ikinci
rekat için ayağa kalkılır.
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2. Rekat
🔷 2. rekata kalkınca kıyamda iken
Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.Rükudan kalkarken "Semiallâhü limen hamideh" ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.
🔷 Ara oturuşun ardından "Allahu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden kalkarken
"Allahu Ekber" denir ve oturulur.
🔷 Oturuşta
"Ettahiyyatü" duası okunur ve "Allahu Ekber" diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
3. Rekat
🔷 3. rekata kalkınca eller bağlanır ve besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur. Fatiha okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.