Akşam namazının kılınışı

Akşam namazının farzının kılınışı

🔷 Erkekler farz namazlardan önce kamet getirirler. Sabah namazının farzı iki rekattır ve şu şekilde kılınır. Euzu-besmele çektikten sonra "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır.

🔷 Tekbirden sonra Subhaneke Duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.