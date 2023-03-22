İkindi namazının kılınışı

Kulun Rabbine en yakın olduğu anı içeren namaz, günde beş vakit her Müslümana farz kılınmıştır. Dinin ana ibadeti olan namazın tadil-i erkana uyarak kılınması gerekir. Namazı en güzel ikame edebilmek için ise İnanan kimsenin namazı nasıl kılacağını bilmesi gerekir. Günün üçüncü vakti olan ikindi namazı toplam sekiz rekattır. İşte dört rekat sünnet ve dört rekat farzdan oluşan ikindi namazının kılınışı...

🔷 İslam'ın temel ibadeti namaz, beş vakit olarak hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'râc gecesinde farz kılınır. Efendimizin (SAV) "dinin direği" olarak ifade ettiği namaz, Kur'an'da pek çok defa geçer.

🔷 Belirli vakitlerde müminlere farz kılınan namaz, kulun Rabbine olan şükrünü ifade ettiği gibi onu kötü işlerden de alıkoyan bir eylemdir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınması gereken namazın nasıl kılınacağını Efendimizden (SAV) öğreniriz.

İkindi namazının kılınışını okumak için tıklayın

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