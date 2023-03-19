İkindi namazının kılınışı
İslam dininin en temel ibadet olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. İnanan kimsenin namaz ibadetinin nasıl yapılacağını bilmesi gerekir. Günün üçüncü vakti olan ikindi namazı toplam sekiz rekattır. İşte dört rekat sünnet, dört rekat farz olan ikindi namazının kılınışı...
Giriş Tarihi: 19.03.2023
16:58
Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
16:59
🔷 İslam'ın temel ibadeti namaz, beş vakit olarak hicretten
bir buçuk yıl kadar önce Mi'râc gecesinde farz kılınır. Efendimizin (SAV) "dinin direği" olarak ifade ettiği namaz, Kur'an'da pek çok defa geçer.
🔷 Belirli vakitlerde müminlere farz kılınan namaz, kulun Rabbine olan şükrünü ifade ettiği gibi onu kötü işlerden de alıkoyan bir eylemdir.
Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınması gereken namazın nasıl kılınacağını Efendimizden (SAV) öğreniriz.
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İkindi namazının ilk sünnetinin kılınışı
🔷 Namaza başlamadan önce abdest alınır. Namazı ikame edecek temiz bir yerde kıbleye dönerek hazır hale gelinir. İkindi namazının sünneti dört rekattır ve farzdan önce kılınır.
🔷 Efendimiz (SAV) ikindi namazıyla ilgili şu müjdeyi vermiştir:
Ebû Mûsâ'dan (RA) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurdu: "İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer." (Buhârî, Mevâkît 26; Müslim, Mesâcid 215)
Namazın önemi hakkında 40 hadis
1. Rekat
🔷 Euzu-besmele çektikten sonra
"Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır.
🔷 Tekbirden sonra Subhaneke Duası okunur.
Subhaneke'nin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.
🔷 Rükudan kalkınca
"Semiallâhü limen hamideh" denir ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.
🔷 Ara oturuşun ardından "Allahu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden "Allahu Ekber" diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır.
2. Rekat
🔷 2. rekata kalkınca kıyamda iken Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.
🔷 Rükudan kalkarken "Semiallâhü limen hamideh" ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.