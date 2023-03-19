İkindi namazının kılınışı

🔷 İslam'ın temel ibadeti namaz, beş vakit olarak hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'râc gecesinde farz kılınır. Efendimizin (SAV) "dinin direği" olarak ifade ettiği namaz, Kur'an'da pek çok defa geçer.

🔷 Belirli vakitlerde müminlere farz kılınan namaz, kulun Rabbine olan şükrünü ifade ettiği gibi onu kötü işlerden de alıkoyan bir eylemdir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınması gereken namazın nasıl kılınacağını Efendimizden (SAV) öğreniriz.