Sabah namazının kılınışı

Öğle namazının kılınışı
İslam dininin en temel ibadet olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır...
İslam dininin en temel ibadeti olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. İnanan kimse namazın nasıl kılınacağını bilmesi gerekir. İşte günün ilk vakti olan iki rekat sünnet ve iki rekat farzdan oluşan sabah namazının sünneti ve farzının kılınışı...
🔷 İslam dininin direği olan namaz günde beş vakit yapılan bir ibadettir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınan namazlar, günde beş kez insanın Rabbini hatırlaması demektir.
🔷 Kur'an'da emredilen namaz ibadeti, Efendimizin (SAV) gösterdiği şekliyle kılınır. Sabah namazı iki rekat sünnet, iki rekat farz olmak üzere toplam dört rekattır.
Sabah namazının kılınışını okumak için tıklayın
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