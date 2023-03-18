Sabah namazının kılınışı
İslam dininin en temel ibadet olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. İnanan kimse namazın nasıl kılınacağını bilmesi gerekir. İşte günün ilk vakti olan sabah namazının sünneti ve farzının kılınışı...
Giriş Tarihi: 18.03.2023
14:26
🔷 İslam dininin direği olan namaz günde beş vakit yapılan bir ibadettir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınan namazlar, günde beş kez insanın Rabbini hatırlaması demektir.
🔷 Kur'an'da emredilen namaz ibadeti,
Efendimizin (SAV) gösterdiği şekliyle kılınır. Sabah namazı iki rekat sünnet, iki rekat farz olmak üzere toplam dört rekattır.
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Sabah namazının sünnetinin kılınışı
🔷 Namaza başlamadan önce abdest alınır.
Namazı ikame edecek temiz bir yerde kıbleye dönerek hazır hale gelinir. Sabah namazının sünneti 2 rekattır. Efendimiz (SAV) sabah namazının sünneti ile ilgili şöyle buyurmuştur: Hz. Âişe (ranha) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu: "Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." (Müslim, Müsâfirîn 96)
5 vakit namaz tablosu
1. Rekat
🔷 Euzu-besmele çektikten sonra
" diye niyet edilir. Niyetten sonra Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya" "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır.
🔷 Tekbirden sonra
okunur. Subhaneke'nin ardından Subhaneke Duası Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Allahu Ekber" denir. "Sübhâne Rabbiye'l-azim"
Şükretmenin en kapsamlı ifadesi: Namaz
🔷 Rükudan kalkınca "Semiallâhü limen hamideh" denir ve doğrulunca
"Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.
🔷 Ara oturuşun ardından
"Allahu Ekber" diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden "Allahu Ekber" diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır.
2. Rekat
🔷 2. rekata kalkınca kıyamda iken
Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denir.
🔷 Rükudan kalkarken
"Semiallâhü limen hamideh" ve doğrulunca "Rabbena leke'l-hamd" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek oturulur.