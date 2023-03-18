Sabah namazının kılınışı

🔷 İslam dininin direği olan namaz günde beş vakit yapılan bir ibadettir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınan namazlar, günde beş kez insanın Rabbini hatırlaması demektir.

🔷 Kur'an'da emredilen namaz ibadeti, Efendimizin (SAV) gösterdiği şekliyle kılınır. Sabah namazı iki rekat sünnet, iki rekat farz olmak üzere toplam dört rekattır.