İslam’da selamlaşma adabı
Selam, emniyet, huzur, sağlık, barış, selamet ve rahatlık gibi manalara gelmektedir. Dinimizin bize emrettiği en güzel kulluk görevlerinden biridir. Müslümanlar arasında beraberlik ruhunu güçlendiren selam aynı zamanda bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Yüce Kitabımızda selam ile ilgili 140 ayetin yer alması bu güzel davranışın önemini gösterir. Selamlaşmanın hayatımızdaki önemi nedir, beraber öğrenelim…
Giriş Tarihi: 28.10.2022
15:23
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
16:00
🔷Dünyaya gelen her insanın görevi Allah'a kulluk etmektir.
Kulluk ederken de Müslümanların birlik ve beraberliğe uygun şekilde hareket etmesi gerekir. Bunu destekleyici ve güçlendirici en büyük davranışlardan biri selamdır.
🔷 İslam'ın Müslümanlar arasında kurmak istediği muhabbete aracı olan güzel davranışlardandır. Hem Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde hem de hadis-i şeriflerde selamlaşmanın önemi sık sık vurgulanmıştır.
Selamlaşma adabı ile ilgili ayet ve hadisler
🔷İslamî uygulamada selamlaşma, Müslümanlardan birinin diğerine "
selamün aleyküm" (selâm, esenlik ve güven sizin üzerinize olsun) demesi; diğerinin ise "ve aleyküm selâm" (sizin üzerinize de selâm, esenlik ve güven olsun) şeklinde cevap vermesi ile gerçekleşir.
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Kur'an-ı Kerim'de , "Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin." (Nisa, 4/86) buyurulmuştur.
Nisa Suresi 86. ayet tefsiri:
Bir Müslümanın bir veya daha fazla Müslümanla karşılaştığı, bir araya geldiği zaman selâm vermesi sünnettir. Bu selâmı birisi verince diğerlerinin onu alması farzdır. Bir kişinin verdiği selâmı topluluktan birinin almasıyla vazifenin yerine gelmiş olup olmayacağı konusu tartışılmıştır. Ebû Hanîfe'ye göre topluluktan her birinin selâmı alması gerekir. Gayrimüslimlere de müminlere verilen selâmın verilebileceğini ileri süren âlimler bulunmasına rağmen ekseriyete göre onlara bir mümin böyle selâm vermez, onlar verirlerse "ve aleyküm" (size de olsun) şeklinde mukabele edilir.
🔷Selama misliyle karşılık vermek, "selamün aleyküm" diyene "ve aleyküm selam" şeklinde "selamün aleyküm ve rahmetullah" diyene ise "Ve aleyküm selam ve rahmetullah" şeklinde cevap vermekle olur.
İslam'ın güven çağrısı selamlaşmanın önemi
🔷 Ebû Hüreyre'den (ra) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
"
Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!"
Selamlaşmanın dini hükmü nedir? Selama nasıl karşılık verilir?
🔷Selam,
Müslümanın kendi kimliğini ortaya koymasını sağlar. Topluluğa selam ile girmek bir müminin kendisine duyulan güven ve saygıyı artırır.
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Kuran-Kerim'de selam, 140 ayette geçmektedir.
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Dünyada insanların en çok muhtaç olduğu şey esenlik, huzur ve barıştır. İnsan hayatını tanzim eden bütün beşeri düzenler, ideolojiler ve dünya görüşleri insanlığa huzur vermemektedir.
🔷Dinimiz,
barış dinidir. Peygamber Efendimiz (sav) 13 yıl boyunca Mekke'de zulüm görmüş iken müminler 'Bizim de elimizde silah var kullanalım' dediğinde Resulullah (sav) bunu kabul etmemiştir.