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Selamlaşma adabı ile ilgili ayet ve hadisler

İslam'ın Müslümanlar arasında kurmak istediği muhabbete aracı olan güzel davranışlardan biri de selamlaşmaktır. Hem Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde hem de hadis-i şeriflerde selamlaşmanın önemi sık sık vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde selamlaşmak ile ilgili olarak "İnsanların Allah nezdinde en hayırlısı, önce selam verenleridir" buyurmuştur. Peki, İslam'a göre selamlaşma adabı nasıl olmalıdır? Büyük ve küçük arasındaki, az veya çok bir topluluk arasındaki; Müslüman ve Hristiyan ya da Yahudi arasındaki selam hangi sözle gerçekleştirilmelidir?

Giriş Tarihi: 05.01.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 10:08
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Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin.

Nûr, 27

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Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin.

Nûr, 61

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Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin.

Nisâ, 86

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(Ey Muhammed!) İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar, İbrahim'in yanına varmışlar ve "Selâm sana!" demişlerdi. O da "Size de selâm." demişti.

Zâriyât, 24, 25

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Abdullah b. Amr b. Âs (ra) anlatıyor: Bir adam Resûlullah'a "Müslümanlıktaki hangi (davranış) amel daha hayırlıdır" diye sordu. Resûlullah "Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir" buyurdu.

Buhârî, Müslim

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