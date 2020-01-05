Selamlaşma adabı ile ilgili ayet ve hadisler

İslam'ın Müslümanlar arasında kurmak istediği muhabbete aracı olan güzel davranışlardan biri de selamlaşmaktır. Hem Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde hem de hadis-i şeriflerde selamlaşmanın önemi sık sık vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde selamlaşmak ile ilgili olarak "İnsanların Allah nezdinde en hayırlısı, önce selam verenleridir" buyurmuştur. Peki, İslam'a göre selamlaşma adabı nasıl olmalıdır? Büyük ve küçük arasındaki, az veya çok bir topluluk arasındaki; Müslüman ve Hristiyan ya da Yahudi arasındaki selam hangi sözle gerçekleştirilmelidir?