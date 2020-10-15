Müslümanları karşı karşıya getiren muharebe: Sıffin Savaşı

Hz. Ali'nin Suriye valiliğine tayin ettiği Sehl bin Huneyf'in Suriye'ye girişini engelleyen eski vali Muâviye bin Ebû Süfyân, Hz. Osman'ın Dımaşk'a gönderilen kanlı gömleğini caminin minberine astırıp halktan onun kanını dava etmek için biat aldı.

Hz. Ali'nin kendisini itaate davet etmek için gönderdiği elçiyi cevapsız olarak geri döndürdü ve Hz. Osman'ın katillerinin öldürülmesi dışında hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdi.