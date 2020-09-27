Müslümanları karşı karşıya getiren olay: Cemel Vakası

Halife, biata yanaşmadıkları için Hz. Osman tarafından tayin edilen valilerin bir kısmını değiştirme kararı almış, bunu öğrenen Talha bin Ubeydullah Basra, Zübeyr bin Avvâm da Kûfe valiliğini istemiş, ancak onların bu isteği kabul edilmemişti.

Bunun üzerine Talha ile Zübeyr halifeden umre için Medine'den ayrılma izni istemişler, bu izin de dört ay sonra verilmişti.