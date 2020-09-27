Müslümanları karşı karşıya getiren olay: Cemel Vakası
Müslümanları karşı karşıya getiren olay: Cemel Vakası
Hz. Osman'ın şehit edilmesi üzerine Müslümanlar arasındaki fitne hareketleri artmış, İslam dünyasında kutuplaşma başlamış ve bu durum savaşa kadar gitmişti. Dördüncü halife Hz. Ali, sadece Medine'de biat almış; şehre hâkim olan ve "Osman'ı hepimiz öldürdük" diyen isyancı toplulukla hemen başa çıkamamış, katillerini cezalandıramamıştı. Hac görevi için Mekke'de bulunan Hz. Ayşe'nin de Hz. Osman'ın mazlum olarak öldürüldüğü yolundaki konuşması, olayları hararetlendirmişti. Hicret'in 36. yılında Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında cereyan eden savaş, Cemel Vakası olarak tarihe geçti.
Giriş Tarihi: 27.09.2020
09:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
10:06
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MÜSLÜMANLARI SAVAŞA KADAR GÖTÜREN FİTNE
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HZ. ALİ’YE MEDİNE’DE BİAT EDİLMİŞTİ
3
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HZ. AYŞE MEKKE’DE HALKA HİTABEN BİR KONUŞMA YAPTI
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MEKKE’YE GELEREK HZ. AYŞE’NİN ETRAFINDA TOPLANDILAR