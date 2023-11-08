Mümin Suresi'nden günümüze mesajlar

Her birinizin, "keşke bir işe yarasa da bir işin ucundan tutabilsek" dediğiniz günler yaşadığınızı yakından biliyorum; çünkü ben de öyleyim. Arkadaşlara, Mü'min suresini konuşmanın tam zamanı diye teklif ettim, çok uğraştılar, emek verdiler, yol kazalarına uğradılar, nihayet huzurunuzdayız. Diyanet Vakfı mütevellide ve yardımcıları olarak çalışan bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca yaklaşık 10 gündür burada hayır çarşısını, sabahtan akşama kadar tezgâhın başında durarak yürüten ve Türkiye'nin her tarafında okullarda, belediyelerde, vakıflarda, derneklerdebu faaliyetleri kuran kardeşlerimize,minnetlerimi arz ediyorum.

➡ Arkadaşlar, ben duygusal sözler söyleyemeyeceğim çünkü kalbimin o kısmını açtığım zaman konuşamayabilirim. Bu nedenle Rabbimizin kitabından bir şeyler öğretmeye, öğrenmeye çalışalım hep beraber. Allah Teâlâ muvaffak etsin inşallah.

➡ Konuşmamızın başlığını "Mü'min suresinden günümüze mesajlar" diye belirledik. Mü'min suresi, 85 ayet ve içerisinde bir bölüm Firavun ailesinden, mümin bir zatın Hz. Musa'yı (AS) müdafaa ederken, Firavun ile olan mücadelesini anlatıyor. O zatın hatırasına bu sureye, Mü'min Suresi yani "Allah'a (CC) inanan, onun gönderdiği peygambere inanan bir kulun suresi" denmiş; bir diğer ismi de Gafir suresi.

➡ Biz tefsir çalışması yapmayacağız. Sureyi sabah, tefsirinden okudum; notlarımı aldım, o notlardan kendimize birtakım mesajlar çıkarmaya çalışacağız. Fakat bütün o hikâyeyi anlamaya çalışmadan önce bir şeyi size hatırlatmak isterim arkadaşlar: