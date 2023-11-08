Mümin Suresi'nden günümüze mesajlar

◾ İnsan; Rabbini tanımadığı, eksik ve yanlış tanıdığı, Rabbi hakkında yanlış kanaatlere vardığı zaman, hayatının mihveri yerinden oynar. Mesela tevekkül edemeyen, her daim panik, her şeyden kaygılı, korkak, adım atamayan, risk alamayan bir insanı düşünün. Çünkü; Allah Teala'nın (CC) Veliyy, Vekil, Kâdir, Muktedir gibi isimlerine güvenemediğiniz, onları içinize yerleştiremediğiniz zaman (tabi bunun da psikolojik temelleri var, hep de kendinizi suçlamayın,onları ancak profesyonel yardımlarla aşabiliriz) bütün hayatınızın mihveri oynar.
◾ Mesela Hıristiyanlar ve Yahudilerin bu saldırganlıklarının temelinde ne var diye merak ediyorsanız, bence (itikadi temellerinden birisi) kendilerinin seçkin olduğuna, Hıristiyan ve Yahudi olmakla zaten cennetlik olduklarına inanmaları var. Yahudilerde bunlara ilaveten, "tanrının seçkin kulu olmak" inancı var. Onlara göre bir başkası istese bile Yahudi olamaz (Hıristiyanlarda isteyen biri Hıristiyan olabilir, misyoner bir dindir Hıristiyanlık.) Yahudilikte o da yok arkadaşlar, sadece Yahudi bir anneden doğan Yahudi olabilir. Yahudi olmak demek seçilmiş olmak demektir. Yahudiler dışındaki diğer bütün insanlar, onlara hizmet etmek üzere, hayatını kolaylaştırmak üzere yaratılmışlardır. Onların malları, canları, kanları onlara helaldir. Yani günah işliyoruz, hak çiğniyoruz, insanların ülkelerini işgal ettikgibibir düşünceleri yok. Zihni anlamanız için söylüyorum. Tabi değiştirilmiş Yahudilikten bahsediyoruz, Allah'ın (CC) indirdiği din böyle değildi. Şimdi dinler tarihine de girmeyelim, merak edenler için hararetle tavsiye ettiğim bir kitap var;
Israel Shahak'ın "Yahudi Tarihi Yahudi Dini" kitabı.
◾ Bildiğim kadarıyla İsrail'e girmesi yasak olan bir Yahudi…Yasaklamışlar çünkü kendilerini apaçık bir şekilde ortaya koyduğu için.
◾ Bu yüzden Allah Teala (CC); Elmalılı Hamdi Yazır merhumun da ifade ettiği gibi, Kur'an'da çok yoğun bir şekilde kendisini bize anlatır. Nasıl affettiğini, rızık verdiğini, yarattığını, hesap soracağını, ödüller hazırladığını, ceza yeri hazırladığını…
◾ Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ı (CC) bize anlatır. Niye? Çünkü Rabbimizi doğru tanımazsak bizim hayatımızın mihveri kayar. Ya korkak bir ezik ya saldırgan bir zalim ya bencil bir narsist ya da o narsistlerin ezdiği zavallı insanlardan oluruz. Onların bile sonlarını anlatıyor, surenin içinde var. Birtakım insanların sultası altında ezilip, kendilerini çaresiz hisseden ve o üstün gördükleri kişilere çaresizce tâbi olan kişiler (kadınları çok ilgilendiriyor bu tanımlar); ben ne yapayım, mecburum, böyle bir düzen var, buna uymak zorundayım, diyor. Böyle birini düşünün yani uymuş kalabalığa. Bu kalabalığa uymak mazeret kabul edilecek mi? Edilmeyecek! Bilin!