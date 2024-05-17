Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi Tedbirat-ı İlahiyye
Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi Tedbirat-ı İlahiyye
Anadolu'nun kurucu isimlerinden Muhyiddin İbn Arabi'nin siyasetnamesi olarak bilinen Tedbirat-ı İlahiyye, Fütuhat-ı Mekkiyye ve Fususü'l-Hikem yönünden ele alınması gereken bir eserdir. Aristo'nun "sırru'l esrar" isimli eserini ikmal etmek ve ahlak kısmını eklemek için yazılan kitap, kişinin nefsini terbiye etmesinden bahseder. Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi, Tedbirat-ı İlahiyye kitabından önemli noktaların altını çizdik.
Giriş Tarihi: 17.05.2024
09:44
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:18