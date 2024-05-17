Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi Tedbirat-ı İlahiyye

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"Hz. Peygamber'in peygamberliği kesinleşip akıllıların zihinlerinde onun -kendi arzusundan değil- Allah'tan aktardığı [inancı] yerleştiğinde nasıl da boyunduruk altına girmiş ve Hz. Peygamber'in [hükmüne] teslim olmuşlardı."

İbn Arabi