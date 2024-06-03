Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Fütühat-ı Mekkiyye

Bazı müellifler ve düşünürler kaleme aldıkları her metinle insanları etkilemiş, bir bakışlarıyla kitlelere yön vermiş, vefatlarının ardından da bu etkilerini sürdürebilmişlerdir. İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden olan Muhyiddin İbn Arabi, en çok "Fütuhat-ı Mekkiyye" ve "Füsusü'l Hikem" isimli kitaplarıyla tanınır. İbn Arabi'nin diğer eserleri bu iki ana metne yazılan şerh ve haşiyeler gibidir. İşte, Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Fütühat-ı Mekkiyye...