Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Fütühat-ı Mekkiyye

💠

İstikamet, bütün varlıkta bulunur. Öyleyse her yol doğrudur, çünkü her yol Allah'a ulaştırır. Allah, her yolun sonudur. Burada mesele ilahî isimlerden hangisine ulaşacağın ve varacağınla ilgilidir...

Muhyiddin İbn Arabi