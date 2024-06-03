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Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Fütühat-ı Mekkiyye

Bazı müellifler ve düşünürler kaleme aldıkları her metinle insanları etkilemiş, bir bakışlarıyla kitlelere yön vermiş, vefatlarının ardından da bu etkilerini sürdürebilmişlerdir. İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden olan Muhyiddin İbn Arabi, en çok "Fütuhat-ı Mekkiyye" ve "Füsusü'l Hikem" isimli kitaplarıyla tanınır. İbn Arabi'nin diğer eserleri bu iki ana metne yazılan şerh ve haşiyeler gibidir. İşte, Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Fütühat-ı Mekkiyye...

Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:14
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İdrak edememeyi idrak, idraktir

Muhyiddin İbn Arabi

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İstikamet, bütün varlıkta bulunur. Öyleyse her yol doğrudur, çünkü her yol Allah'a ulaştırır. Allah, her yolun sonudur. Burada mesele ilahî isimlerden hangisine ulaşacağın ve varacağınla ilgilidir...

Muhyiddin İbn Arabi

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Acıların en büyüğü amaca ulaşamamaktır.

Muhyiddin İbn Arabi

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Dünyanın süsü rüyadır. İnsanlar değersiz uyku içindedir. Öldüklerinde kalkarlar o rüyadan.

Muhyiddin İbn Arabi

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Güneş geceleyin ayda doğar. Batar da gözün hiç haberi olmaz.

Muhyiddin İbn Arabi

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