Merkez Efendi

◾ İlk eğitimini babasından almış ve tahsilini İstanbul ve Bursa'da tamamlamıştır. Oldukça kuvvetli bir hafızaya sahip olan Merkezefendi; hadis, fıkıh ilimleri okur. İlmini gün geçtikçe artırır ve asla yeterli görmez. Vaaz icazeti alır ve "Muslihiddin" lakabı verilir.

◾ Ayasofya olmak üzere İstanbul'un pek çok camisinde vaaz verir. Daha sonra "Merkezefendi" lakabını alır.