Mehmet Dinç’in Ramazan Hatıraları

Mehmet Dinç:

Hem de etrafımızdaki, beraber iftar yapabileceğimiz sevdiklerimizin olmasını çok aziz tutmak lazım. Kıymetli bulmak lazım, onların gönlünü yapmak lazım. Hiç şüphesiz yorgunluklarımız var. Hiç şüphesiz başka gündemlerimiz var ama Ramazan ayında elimizden gelen bütün şartları zorlayarak sevdiklerimizle daha çok vakit geçirip, daha çok iftar ve sahur yapmayı çok öncelememiz lazım diye düşünüyorum. Sahurla alakalı da biraz ihmaller söz konusu olabiliyor. Ona da dikkat etmek, hassasiyet göstermemiz çok önemli. O da Ramazan-ı Şerif'in ayrı bir rengi, ayrı bir tadı ve ayrı bir hususiyetidir. Onu da kaçırmamak lazım.

İYİLİKLERDEN VAZGEÇMEDİĞİMİZ SÜRECE KAYBETMEYECEĞİZ