İyiliklerden vazgeçmediğimiz sürece kaybetmeyeceğiz
Yayınlanma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:46 Güncelleme Tarihi: Ocak 09, 2025 14:46
Ülkemizin ender psikologlarından biri olan Mehmet Dinç; internet bağımlılığı, psikolojik dayanıklılık ve narrative terapi üzerine çalışan önemli bir isim. Aynı zamanda yazar olan Dinç'in kaleme aldığı "İyi Gidiyorsun" eseri, yaşadıklarının farkında olmak ve hissetmek isteyen herkesin okuması gereken bir kitap. Pozitif enerji verme ve olumlama konusunda oldukça çarpıcı cümleleri bulunan bu kitaptan sizler için öğüt niteliğinde alıntıları derledik.
1/20
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İnsanın aklı var, kalbi var. Onlar rahat bırakmaz ki insanı. Bir anlam ister, sebep ister, bir süreç ister…
Mehmet Dinç
5/20
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Hayata küsülmez. Sevmekten usanılmaz. İyilikten pişman olunmaz. Kimse iyi olmasa, dünya üzerinde iyilik yoksa biz yeniden icat edeceğiz.
Mehmet Dinç
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