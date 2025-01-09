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İyiliklerden vazgeçmediğimiz sürece kaybetmeyeceğiz

Yayınlanma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:46 Güncelleme Tarihi: Ocak 09, 2025 14:46

Ülkemizin ender psikologlarından biri olan Mehmet Dinç; internet bağımlılığı, psikolojik dayanıklılık ve narrative terapi üzerine çalışan önemli bir isim. Aynı zamanda yazar olan Dinç'in kaleme aldığı "İyi Gidiyorsun" eseri, yaşadıklarının farkında olmak ve hissetmek isteyen herkesin okuması gereken bir kitap. Pozitif enerji verme ve olumlama konusunda oldukça çarpıcı cümleleri bulunan bu kitaptan sizler için öğüt niteliğinde alıntıları derledik.

1/20

İnsanın aklı var, kalbi var. Onlar rahat bırakmaz ki insanı. Bir anlam ister, sebep ister, bir süreç ister…

Mehmet Dinç

Mehmet Dinç'ten ruh sağlığımızı korumak için 15 alıntı

2/20

Doğruyu aramaya üşeniyor, yanlışı yapmaktan usanmıyorsun. Hayatın elbette açık unutulmuş bir musluk gibi boşa akıp gidecek…

Mehmet Dinç

3/20

Bunca yolculuk yaptıysan, evinin önünde oturan insanın aklına gelemeyecek şeyleri yaşamış olman lazım, daha zengin bir hikâyeye sahip olman lazım...

Mehmet Dinç

4/20

Kalp yorgunluğu, sevemez hale gelmek, güvenemez hale gelmek her şeyden beter bir ıstıraptır.

Mehmet Dinç

5/20

Hayata küsülmez. Sevmekten usanılmaz. İyilikten pişman olunmaz. Kimse iyi olmasa, dünya üzerinde iyilik yoksa biz yeniden icat edeceğiz.

Mehmet Dinç

Psikolojik Olarak Güçlü Olmak İçin Neler Yapılabilir? I Doç. Dr. Mehmet Dinç I Fikriyat

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