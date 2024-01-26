Mehmet Dinç'ten ruh sağlığımızı korumak için 15 alıntı

Dünyadaki her insanın ortak noktası "ruh sağlığı"dır. Ruh sağlığı nefes alan herkes için çok önemlidir. Bedenimize karşı ekstra bir hassasiyetimiz var. Aynı hassasiyet ruh için de geçerlidir. Ruh muhafaza edilmez, kollanmazsa hasta olur. Bu yüzden ruh sağlığı meselesini Mehmet Dinç'in "Ruh Sağlığımızı Korumak" kitabı ile mercek altına aldık. İşte, Mehmet Dinç'in Muhit Kitap'tan çıkan "Ruh Sağlığımızı Korumak" eserinden 15 alıntı...