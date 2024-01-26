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Mehmet Dinç'ten ruh sağlığımızı korumak için 15 alıntı

Dünyadaki her insanın ortak noktası "ruh sağlığı"dır. Ruh sağlığı nefes alan herkes için çok önemlidir. Bedenimize karşı ekstra bir hassasiyetimiz var. Aynı hassasiyet ruh için de geçerlidir. Ruh muhafaza edilmez, kollanmazsa hasta olur. Bu yüzden ruh sağlığı meselesini Mehmet Dinç'in "Ruh Sağlığımızı Korumak" kitabı ile mercek altına aldık. İşte, Mehmet Dinç'in Muhit Kitap'tan çıkan "Ruh Sağlığımızı Korumak" eserinden 15 alıntı...

Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:55
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Mehmet Dinç’ten ruh sağlığımızı korumak için 15 alıntı

Yaşadığımız kimin hikayesi?

Mehmet Dinç

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Her şeyi bilmemek kendimize yapabileceğimiz en iyi yardımlardan, verebileceğimiz en güzel hediyelerden biridir.

Mehmet Dinç

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Biz hikayelerimizi kime anlatıyoruz? Mevlana, "Dertli insan, içi duman dolu bir odaya benzer; onu dinlemek o odaya bir pencere açmak gibidir" der. Derdin ilk çaresi, dertliyi dinlemektir ve hiçbir şey denmese dahi anlatıyor olmak rahatlatıcıdır.

Mehmet Dinç

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Hikayemizi kime anlattığımızın kendimizi şekillendirmeyle ilgili böyle kritik bir vazifesi var. Dinlememesi, duymaması gereken veya bizi yanlış yerlere götürecek insanlarla hikayemizi paylaşmamamız gerekir.

Mehmet Dinç

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Psikoloji, bir insanın içinin dışına yansımasının, söz gelimi üzgün insanın yüzünün asık olmasının yanı sıra dışımızın da içimize yansıdığını söyler. İyi hissetmeyen birinin gülmeye, güçlü durmaya çalışmasıyla içine bir iyilik hissi, enerji gelir. Duruşun insan algısına etkisini inceleyen psikolojik çalışmalar var.

Mehmet Dinç

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