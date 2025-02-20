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Mehmet Dinç’ten "Güzel Ahlak" üzerine satırlar

Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 14:16 Güncelleme Tarihi: Şubat 20, 2025 14:44

Sağlıklı gelişen insanlar, davranışlarını içgüdüsel ya da refleksel değil, ahlaki olarak gerçekleştirirler. Bu insanlar, doğruluğu, ahde vefayı, affetmeyi, güler yüzlü olmayı, kendilerini ve sorumluluk sahibi oldukları kimseleri günahtan, kötülükten uzaklaştırmayı gaye edinen kimselerdir. Sizlere psikolog yazar Mehmet Dinç'ten "Güzel Ahlak" üzerine altı çizili satırlar derledik.

1/20

Var olduğundan beri insanın hakikaten neye ihtiyacı olduğu tartışılmıştır.

Güzel Ahlak - Mehmet Dinç

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2/20

En kıymetlisi şudur: İnsanın temelde kendisi için ahlaklı olmaya ihtiyacı vardır.

Güzel Ahlak - Mehmet Dinç

3/20

Çünkü herhangi bir şeyin yokluğunda insanlar bir şekilde onu telafi edip ayakta durabilir, sağ kalıp yaşayabilir ancak.

Güzel Ahlak - Mehmet Dinç

4/20

İnsanın aklı var, kalbi var. Onlar rahat bırakmaz ki insanı. Bir anlam ister, sebep ister, bir süreç ister.

İyi Gidiyorsun - Mehmet Dinç

5/20

Gözünü karartma, gönlünü daraltma. Buraya kadarmış deme, burası kadermiş…

İyi Gidiyorsun - Mehmet Dinç

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