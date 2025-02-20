Mehmet Dinç’ten "Güzel Ahlak" üzerine satırlar
Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 14:16 Güncelleme Tarihi: Şubat 20, 2025 14:44
Sağlıklı gelişen insanlar, davranışlarını içgüdüsel ya da refleksel değil, ahlaki olarak gerçekleştirirler. Bu insanlar, doğruluğu, ahde vefayı, affetmeyi, güler yüzlü olmayı, kendilerini ve sorumluluk sahibi oldukları kimseleri günahtan, kötülükten uzaklaştırmayı gaye edinen kimselerdir. Sizlere psikolog yazar Mehmet Dinç'ten "Güzel Ahlak" üzerine altı çizili satırlar derledik.
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Var olduğundan beri insanın hakikaten neye ihtiyacı olduğu tartışılmıştır.
Güzel Ahlak - Mehmet Dinç
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Gözünü karartma, gönlünü daraltma. Buraya kadarmış deme, burası kadermiş…
İyi Gidiyorsun - Mehmet Dinç