Mehmet Dinç'in kaleminden hayata dair cümleler

2 /20











💠

Hatasız yaşamak mümkün değilse de hırssız yaşasak. Kendimizi ve kalbimizi iyi bir terbiyeden geçirsek. Yanlış sözler, yanlış işler, yanlış ilişkilerin diyetine girsek. Yani yaşıyor olmak bizi daha iyi bir insan yapsa. Ömrümüzle beraber olgunluğumuz artsa...

Mehmet Dinç