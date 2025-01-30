Mehmet Dinç'in kaleminden hayata dair cümleler

Mehmet Dinç; ilgilendiği konular, kaleme aldığı metinler ile ahlak, insan ve hayat kavramlarını merkeze oturtmuş bir isim. Düzenlediği söyleşiler ve kitapları ile insanları iyiye, güzel olana davet eden Dinç, her cümlesinde bizi umulmadık yerlerimizden yakalıyor: "Dost, külfetsiz ve beklentisiz insandır, zahmetsizdir, yüksüzdür." Mehmet Dinç'in kitaplarından hayata, sanata, ahlaka ve kendimize dair cümlelerin altını çizdik.
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Hayat bizi ve yollarımızı ne kadar değiştirirse değiştirsin, iyi günlerin büyük ikramlarından çok, kötü günlerin küçük fedakârlıklarını bilmektir vefa...
Mehmet Dinç
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Hatasız yaşamak mümkün değilse de hırssız yaşasak. Kendimizi ve kalbimizi iyi bir terbiyeden geçirsek. Yanlış sözler, yanlış işler, yanlış ilişkilerin diyetine girsek. Yani yaşıyor olmak bizi daha iyi bir insan yapsa. Ömrümüzle beraber olgunluğumuz artsa...
Mehmet Dinç
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Dost, külfetsiz ve beklentisiz insandır, zahmetsizdir, yüksüzdür.
Mehmet Dinç
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Kalbimizdeki her kötü niyet, aklımızdaki her menfaat planı için Allah'tan korkup kuldan utanmamız gerekiyor.
Mehmet Dinç
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İnsanın temelde kendisi için ahlaklı olmaya ihtiyacı vardır. Çünkü herhangi bir şeyin yokluğunda insanlar bir şekilde onu telafi edip ayakta durabilir, sağ kalıp yaşayabilir ancak ahlak olmazsa insanın sağ kalması mümkün değildir.