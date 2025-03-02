Mehmet Dinç'in kaleminden İradeyi Eğitmek

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Bugün en temel derdimiz, bildiğimizi davranışa dökebilmek ve doğru bildiğimizi yaşayabilmek; planlarımızla alakalı bir disiplin belirleyip onu takip edebilmek. Bu da irade ile mümkün olabilir.

Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek