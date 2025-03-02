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Mehmet Dinç'in kaleminden İradeyi Eğitmek

Yayınlanma Tarihi: Mart 02, 2025 15:04 Güncelleme Tarihi: Mart 02, 2025 15:14

Heves ile başladığımız birçok iş yarım kalabiliyor. Diyet kararları alıp devam edemiyor, kitaplara başlıyor bitiremiyoruz. Bununla beraber yapmamamız gereken veya yapmaktan zarar gördüğümüz birçok davranışı durduramıyoruz. Bu zehri atmamızı sağlayacak bir ilacımız var. O da, irade. İnsanın kendine söz geçirebilme hüviyeti… Sizlere Muhit Yayınları'nın çıkardığı Mehmet Dinç-Saadet Öztürk'ün İradeyi Eğitmek eserinden insan iradesine dair yararı olacak satırlar derledik.

1/20

İrade kelimesinin kökeni, "ravada" "kibarca tekrar tekrar istemek" anlamına geliyor.

Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek

Gizli Narsisizm nedir?

2/20

Başarılı bütün insanlar ortak tek bir özellik taşıyorlarsa bu iradelerinin sağlam oluşudur.

Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek

3/20

Arzu, heves, dürtü, hırs ile istenilen davranış arasında fark vardır. İstenilen davranışta aklın ve kalbin mutabık kaldığı bir durum söz konusudur. Diğerlerinde ise ikisinden biri karşı çıkar.

Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek

4/20

Seçtiğimiz yaşamı sevmemiz önemlidir.

Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek

Değersizlik duygusu ile baş etmek

5/20

Bugün en temel derdimiz, bildiğimizi davranışa dökebilmek ve doğru bildiğimizi yaşayabilmek; planlarımızla alakalı bir disiplin belirleyip onu takip edebilmek. Bu da irade ile mümkün olabilir.

Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek

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