Mehmet Dinç'in kaleminden İradeyi Eğitmek
Yayınlanma Tarihi: Mart 02, 2025 15:04 Güncelleme Tarihi: Mart 02, 2025 15:14
Heves ile başladığımız birçok iş yarım kalabiliyor. Diyet kararları alıp devam edemiyor, kitaplara başlıyor bitiremiyoruz. Bununla beraber yapmamamız gereken veya yapmaktan zarar gördüğümüz birçok davranışı durduramıyoruz. Bu zehri atmamızı sağlayacak bir ilacımız var. O da, irade. İnsanın kendine söz geçirebilme hüviyeti… Sizlere Muhit Yayınları'nın çıkardığı Mehmet Dinç-Saadet Öztürk'ün İradeyi Eğitmek eserinden insan iradesine dair yararı olacak satırlar derledik.
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İrade kelimesinin kökeni, "ravada" "kibarca tekrar tekrar istemek" anlamına geliyor.
Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek
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Seçtiğimiz yaşamı sevmemiz önemlidir.
Mehmet Dinç-Saadet Öztürk / İradeyi Eğitmek