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Kurban ne zaman kesilir? Kurban en son hangi vakitte kesilir? İkindiden sonra kesilir mi?

Kurban ne zaman kesilir sorusu pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı, Müslümanların heyecanla beklediği mübarek günlerden biridir. Kurban ibadetini ifa etmek isteyenler, kurbanlıklarını ne zaman kesebileceklerini araştırıyor. Peki, kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban ikindiden sonra kesilir mi? Kurban en son hangi vakitte kesilir? Diyanet'e göre kurbanın en son kesilme zamanı…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 21:56
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KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban ne zaman kesilir konusunda pek çok Müslüman araştırma yapıyor. Kurban, Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde yerine getirilen bir ibadettir.

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Kurban Bayramı tarihi…

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Kurban kesim vakti, bayram namazının kılındığı yerlerde namaz kılındıktan sonra başlar. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğuşundan yani imsak vaktinin girmesinden itibaren başlar.

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KURBAN EN SON NE ZAMAN KESİLİR?
KURBAN EN SON NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban en son ne zaman kesilir sorusu sık sorulur. Diyanet'e göre kurbanın en son kesilme zamanı mezheplere göre farklılık gösterir.

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KURBAN EN SON HANGİ VAKİTTE KESİLİR?
KURBAN EN SON HANGİ VAKİTTE KESİLİR?

Hanefilere göre Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamına kadar kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ya da gündüz fark etmeksizin kurban ibadeti ifa edilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şafiilere göre ise Kurban Bayramı'nın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.

Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet'in bayramda oruç açıklaması…

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KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak farz değildir. Fakat kişi isteğine bağlı olarak nafile namaz kılabilir.

Kurban kesimi sırasında okunan dualar nelerdir? Kurban duası Türkçe okunuşu ve anlamı

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Kurban ibadetini yerine getiren kişi de bu imkâna sahip olabildiği için şükür olarak iki rekatlık nafile namazı kılabilir. Namaz kılmanın mekruh sayıldığı vakitler hariç, her zaman kılınabilir.

Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir?

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