Kurban ne zaman kesilir? Kurban en son hangi vakitte kesilir? İkindiden sonra kesilir mi?
Kurban ne zaman kesilir? Kurban en son hangi vakitte kesilir? İkindiden sonra kesilir mi?
Kurban ne zaman kesilir sorusu pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı, Müslümanların heyecanla beklediği mübarek günlerden biridir. Kurban ibadetini ifa etmek isteyenler, kurbanlıklarını ne zaman kesebileceklerini araştırıyor. Peki, kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban ikindiden sonra kesilir mi? Kurban en son hangi vakitte kesilir? Diyanet'e göre kurbanın en son kesilme zamanı…