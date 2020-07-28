Kurban ne zaman kesilir? Kurban en son hangi vakitte kesilir? İkindiden sonra kesilir mi?

Hanefilere göre Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamına kadar kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ya da gündüz fark etmeksizin kurban ibadeti ifa edilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şafiilere göre ise Kurban Bayramı'nın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.

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