Arama

Menu

Kur'an-ı Kerim'in öğütlediği güzel ahlakla ilgili ayetler

Arapça kökenli ahlak kelimesi, anlam olarak bir kişinin hem kendisine hem diğer insanlara hem de olgulara karşı nasıl davranması yahut davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür. Ahlakın konusu; iyi ve kötüyü tespit ve ayırt etmek, iyiyi örnek alıp kötüden kaçınmak, evrensel doğrulara uygunluk, bireyin yapması gereken vazifeler gibi mevzulardan oluşur. Allah'ın (c.c.) kelamı Kur'an-ı Kerim'de de, ahlak konusuna dair pek çok emir yer almaktadır. Güzel ahlakı çok önemseyen İslamiyet, Müslümanların doğru ahlak üzerine olmasını buyurur. Kur'an-ı Kerim'de imanın yanında, ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerektiğine birçok ayette işaret edilir. Peki, Kur'an-ı Kerim'in öğütlediği güzel ahlakla ilgili ayetler nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 14:11
  • 1
  • 15

"O (muttakiler) ki; bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutar ve insanları affederler. Allah, muhsinleri/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları sever. "(3/Âl-i İmran 134)

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, Kur'an-ı Kerim dinlemek ve okumak için tıklayın.

  • 2
  • 15

"O (muttakiler) ki; bir kötülük yaptıklarında yahut (günah işleyerek) kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anar ve günahları için bağışlanma dilerler. Allah'tan başka kim günahları bağışlayabilir? Ve bile bile yaptıkları (yanlışta) ısrar etmezler." (3/Âl-i İmran 135)

KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ İÇİN TIKLAYIN.

  • 3
  • 15

"(Bir de) onlara, Âdem'in iki oğlunun hak olan haberini oku. Hani onlar bir kurban sunmuştu da birinin (kurbanı) kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul olunmayan) demişti ki: "Kesinlikle seni öldüreceğim." (Kardeşi:) "Allah ancak muttaki olanlardan kabul eder." demişti. (5/Mâide 27)

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, sureleri Arapça okumak için tıklayın.

  • 4
  • 15

"Altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları Adn cennetleri... Bu, arınan kimsenin mükâfatıdır." (20/Tâhâ 76)

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, surelerin Türkçe mealini okumak için tıklayın.

  • 5
  • 15

"İçinizden fazilet ve zenginlik sahipleri, akrabalara, miskinlere/ihtiyaç sahibi yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere (bir daha mallarından) vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler (yaptıklarını görmezden gelsinler). Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr, (kullarına karşı merhametli olan) Rahîm'dir." (24/Nûr 22)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN