Kur'an-ı Kerim'in öğütlediği güzel ahlakla ilgili ayetler

Arapça kökenli ahlak kelimesi, anlam olarak bir kişinin hem kendisine hem diğer insanlara hem de olgulara karşı nasıl davranması yahut davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür. Ahlakın konusu; iyi ve kötüyü tespit ve ayırt etmek, iyiyi örnek alıp kötüden kaçınmak, evrensel doğrulara uygunluk, bireyin yapması gereken vazifeler gibi mevzulardan oluşur. Allah'ın (c.c.) kelamı Kur'an-ı Kerim'de de, ahlak konusuna dair pek çok emir yer almaktadır. Güzel ahlakı çok önemseyen İslamiyet, Müslümanların doğru ahlak üzerine olmasını buyurur. Kur'an-ı Kerim'de imanın yanında, ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerektiğine birçok ayette işaret edilir. Peki, Kur'an-ı Kerim'in öğütlediği güzel ahlakla ilgili ayetler nelerdir?