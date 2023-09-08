Kur’an’da Allah kendisini nasıl tanıtır?

🔹 Müslümanlara yol gösterici olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (CC) varlığı ve birliği ile ilgili ayetler bulunur. Özellikle İhlas suresi, Allah'ın sıfatlarından bahseder.

◼ De ki: "O, Allah'tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur."

(İhlas suresi, 1-4 ayetler)

🔹 İhlas suresi, İslamın temel prensiplerinden olan tevhitten söz ettiği ve Yüce Allah (CC) hakkında önemli bilgiler içerdiği için oldukça faziletli kabul edilir. Öyle ki Peygamber Efendimiz (SAV), İhlas suresinin Kur'an'ın üçte biri olduğunu buyurur.

🔹 Bu ayetlerde Allah-u Teala kendisinden ahad, yani bir ve tek, samed, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan şeklinde iki sıfatla bahseder. Bununla birlikte Allah (CC), Hz. Muhammed'e Allah'ın nesebi ile ilgili yöneltilen sorulara cevap niteliğinde, doğmamış ve doğurmamış olduğunu vurgular. O, yaratılmışlara benzemez, hiçbir dengi yoktur.