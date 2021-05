Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin kabirleri

🔎 HZ. İDRİS KİMDİR?

🔶 Hz. İdris Kur'an-ı Kerim'de iki farklı yerde ismi geçen övülmüş peygamberlerdendir.

🔶 Meryem Sûresi'nde Hz. İdris'in yüce bir makama yükseltildiği belirtilir. Enbiya Sûresi'nde de sabreden ve salih kimselerden olduğu için Yüce Allah'ın rahmetine mazhar olduğundan bahsedilir.

🔶 Ebu Zer (r.a.) rivayet ettiği bir hadise göre Peygamberimiz Hz. İdris hakkında şöyle buyurmuştur: "Bir gün Hz. Peygamber'e (sav), "Allah kaç kitap indirdi?" diye sordum. Allah Resûlü şu cevabı verdi:

"Allah yüz dört kitap indirmiştir. Bunlardan elli sahife Şit'e, otuz sahife İdris'e, on sahife İbrâhim'e ve on sahife de Tevrat'tan önce Musa'ya indirmiştir. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'ı da indirmiştir..."

Hz. İdris kimdir? Hz. İdris ile ilgili ayetler nelerdir? İlk yazıyı Hz. İdris mi yazdı? Hz. İdris'in hayatı...

🔎 Mezarının yeri nerededir?

🔶Hz. İdris'in mezarı yoktur, bedeninin cennette olduğu düşünülmüştür. Hz. İdris'in semaya urûcu, "Biz onu yüce bir mekâna yükselttik" âyetine (Meryem 19/57) dayandırılmaktadır.

🔶 Peygamberimiz Miraca çıkarken onu dördüncü kat semada görmüş ve konuşmuştur.

"Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim (Aleyhimüsselam ecmain) gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine "Hoş geldin!.." dediler, tebrik ettiler. (İbn Ebi Şeybe, c. 14, s. 303; Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 148; Müslim, Sahîh, c. 1, s. 146)