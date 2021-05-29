Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin kabirleri

🔎 HZ. ADEM KİMDİR?

🔶 Hz. Adem, Allah Teala'nın yarattığı ilk insan ve ilk peygamberdir.

🔶 İnsanlığın atası olarak görülmesi nedeniyle İslam kaynaklarında "ebü'l beşer" olarak adlandırılır.

🔶 Kur'an-ı Kerim'de "safiyullah" unvanı ile anılan Hz. Adem, Allah'ın seçkin kıldığı kişiler arasındadır.

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📌 Hz. Adem'in vefatı

🔶 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in ne zaman vefat ettiğine yer verilmemiştir. Ancak hadislerde onun cuma günü yaratıldığı, o günde cennete konulduğu, çıkarıldığı ve yine cuma günü vefat ettiği bildirilmiştir. (Ebû Dâvûd, "Ṣalât", 207; Tirmizî, "Cumʿa", 1; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 79, "Cenâʾiz", 65; Dârimî, "Ṣalât", 206; Müsned, II, 311).

🔎 Mezarının yeri nerededir?

🔶 Hz. Adem'in mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir. İbn İshak ve Salebi'ye (Arâʾisü'l-mecâlis) göre Hz. Adem'in mezarının nerede olduğuna dair rivayetler ise şu şekildedir:

1. Filistindeki İbrahim mescidinin yanındadır.

2. Mescid'i Aksa'ya yakın bir bölgededir.

3. Hindistan'da, cennetten çıkarıldığında indiği dağın yakınında

4. Kabe'ye yakın bir bölgededir.

5. Tufan'a yakın zamanda tabuta konmuş ve Kudüs'teki Beytül Makside gömülmüştür. Mezarının yeri kesin belli değildir.