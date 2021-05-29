Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin kabirleri

🔎 HZ. HUD KİMDİR?
🔶 Hz. Hud, Ad kavmine gönderilen ve onlar tarafından inkar edilen peygamberdir.
🔶 Kur'an-ı Kerim'de toplamda 10 defa ismi zikredilen Hz. Hud adına müstakil bir sure vardır.
🔶Hz. Hud'un uzun uğraşlarına rağmen kavmi ona iman etmemiştir. Üzerlerine azap inmeyeceği konusunda meydan okuyan Ad halkı şiddetli ve soğuk bir kasırganın etkisiyle helak edilmiştir.
Ad Kavmine gönderilen peygamber "Hz. Hud"
📌Hz. Hud'un vefatı
🔶 Hz. Hud'un kavminin helak edilmesinden sonra nasıl vefat ettiği ve nerede defnedildiği konusunda çeşitli rivayetler vardır.
🔶 150 sene yaşayan Hûd kavmi helâk olduktan sonra bir rivayete göre kendisine inananlarla birlikte Mekke'ye gidip yerleşmiştir.
🔎Mezarının yeri nerededir?
🔶 Müfessir Salebi'ye göre Mekke'ye yerleşen Hz. Hud, Kâbe ile zemzem arasında Hicr'e defnedilmiştir.
🔶 İbn Kesir'in rivayetne göre kabri Şam'da Emeviyye Camii'ndedir, İbn Kesir'e göre kıble duvarını Hz. Hud yapmıştır.
🔶 Kabrinin Yemen diyarında olduğunu bildiren rivayetler de vardır. Kavminin cezalandırılmasının ardından Yemen bölgesine geçtiği, burada iki yıl kaldıktan sonra vefatında Hadramut topraklarına defnedildiği ileri sürülmüştür.
🔶 Kabrinin Yemen diyarında olduğu kavminin cezalandırılmasının ardından Âd diyarından Yemen bölgesindeki Şihr'e göç ettiği, burada iki yıl kaldığı, vefatında yolunda rivayetler de vardır.
🔶 Bu rivayetlere göre Hz. Hûd, Berehût Kuyusu'nun da bulunduğu Berehût vadisinde defnedilmiştir. Burada kendisine atfedilen kabir önemli bir ziyaretgahtır.
🔶 Hz. Hud kabrinin Filistin'te olduğu da rivayet edilmiştir. Gazze'de Huc sakinleri, peygamberin bölgede medfun olduğuna inanırlar.
🔶 Humus'ta da Hz. Hûd'a nisbet edilen bir makam-kabir vardır.