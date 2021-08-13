Kalemin ince dokunuşu: Hüsn-i hat

📌Hat, yazmak ve çizmek gibi anlamlara geliyor. Terim olarak ise belli bir estetik ölçüyü esas alarak Arap harflerini belli bir düzleme dökmektir. Yüzyıllar boyunca Hat sanatı gözde bir tür olmuş, hattatlar insanların gözlerini alamadıkları eserler ortaya koymuştur. Daha özel bir anlam ile Hat sanatı harflerin sırrının peşinde koşmak, harflerle sırdaşlık yapmak demektir.

📌 Belli bir dönem sonra Arap yazısı ifadesi İslam yazısı haline gelmiştir. İslam yazısı da tüm Müslüman diyarlarında okunmaya ve yazılmaya başlanmıştır. Hat sadece güzel yazı değildir; coğrafyadır, haritadır, büyük bir medeniyetin sınırları olmayan bir coğrafyanın ortak dilidir.