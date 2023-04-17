Kadir suresi meali, tefsiri ve fazileti

◾ Mushaf sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi adını içerisinde üç defa geçen "leyletü'l Kadr" ibaresinden alır. Bin aydan hayırlı olan bu gece, fecre dek yeryüzünü bir huzur kaplar.

Fecr nedir?

Güneş doğmadan önceki dilimizde şafak çökmesi olarak kullanılır.

◾ Kadir Suresi'nde Kadir gecesinin rahmet, bereket ve huzurla dolu olması, Kur'an-ı Kerim'in fazileti, dindarlık haline vurgulanır. Resulullah bir hadis-i şerifinde, "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." buyurarak bu mübarek zaman diliminin önemine atıf yapmıştır.

(Müslim, Müsâfirîn 175)