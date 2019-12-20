İstiklal Marşı'nın ilk okunduğu yer: Nasrullah Camii

Kastamonu kent merkezi, küçük bir yerleşim olmasına karşın, tarihi 800 yıl geriye giden külliyelere sahip olması bakımından tarihsel anlamda oldukça gelişmiştir. Osmanlı'nın Kastamonu'da inşa ettiği ilk anıtsal eserlerden biri olan Nasrullah Camii, hem heybeti hem de tarihte önemli olaylara şahitlik etmesiyle Kastamonu'nun en önemli sembollerinden biridir. 1920 yılında Kastamonu'da 20 gün kalan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah kürsüsünde vaaz vermiş ve aynı zamanda milli marşımız olan İstiklal Marşı TBMM'de kabulünden önce ilk defa burada okunmuştur.

Mehmet Akif Ersoy'un musiki yönü