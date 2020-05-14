İslam'ın ilk diplomatı Amr ibn Ümeyye kimdir?
Amr ibn Ümeyye, Peygamber Efendimiz döneminde çok önemli diplomatik görevler üstlenmiş, İslam'ın ilk siyasi temsilcisiydi. Sahabeye, Hz. Peygamber tarafından Habeşistan'a Müslümanların haklarını savunmak, müşriklerin sahabelere kurduğu tuzak sonucunda şehit edilip teşhir edilen bedenlerini bulundukları yerden indirmek ve defnetmek gibi önemli vazifeler verildi. Peki, İslam'ın ilk diplomatı Amr ibn Ümeyye, Habeşistan kralına nasıl hitap etti?
Giriş Tarihi: 14.05.2020
15:03
Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
09:41
Aslen Benî Damre kabilesinden olan
Amr ibn Ümeyye, Peygamber Efendimiz döneminde çok önemli diplomatik görevler üstlenmiş bir sahabeydi. Amr ibn Ümeyye, İslam'ın ilk siyasi temsilcisi yani diplomatıydı.
Doğum tarihi kesin olmamakla beraber hicretten 25 yıl önce dünyaya geldiği düşünülür. Resulullah'ın yakın akrabalarından Suheyle bint Ubeyde ile evlendi. Kayınpederi Ubeyde, ilk Müslümanlardandı ve Bedir Savaşı'nda şehit düştü.
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İslam ile şereflenmeden önce Amr ibn Ümeyye, Bedir ve Uhud savaşlarında Mekkeli müşriklerin saflarında yer aldı. Uhud Savaşı'ndan sonra Müslüman olan Amr ibn Ümeyye, birkaç ay sonra Necid'e gönderilen kırk kişilik irşad heyeti içinde bulunuyordu.
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Müslümanlara kurulan tuzak
Medine'ye yapılan hicretin 4. yılı başlarında Beni Amir kabilesi reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik, Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'i ziyaret edip, İslam hakkında bilgi aldı. Kendisi Müslüman olmamakla beraber, Peygamber Efendimizden kabilesine İslam'ı anlatacak bazı kimseleri göndermesini istedi.
"Ya Muhammed! Beni davet ettiğin din, pek güzel, pek şereflidir. Kavmim benim sözümü dinler. Eğer sahabelerinden birkaçını Kur'an ve sünneti öğretmek üzere gönderecek olursan, ümit ederim ki, davetini kabul ederler." dedi.
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Kırk veya yetmiş kişiden oluşan sahabelerin hepsi suffa ehliydi. Altısı muhacir diğerlerinin hepsi ensarlardandı. Peygamber Efendimiz bu irşad heyetinin başına ise Münzir bin Amr'ı tayin etti. Yola çıkan bu heyet, tuzağa düşürüldü.
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Amr ibn Ümeyye, irşad heyeti Bi'rimaune'de pusuya düşürüldüğü sırada binek hayvanlarını otlattığı için katliamdan kurtuldu. Fakat sonrasında esir alındı. Köle azadı adağına karşılık olarak serbest bırakıldı.
Amr ibn Ümeyye yola çıktığında Tufeyl'in mensup olduğu kabileden iki kişiyi gördü. Onları şehitlerin intikamını almak için öldürdü. Ancak bu iki kişinin, Müslüman olup Hz. Peygamber'in himayesine girdiğini bilmiyordu. Peygamber Efendimiz bu durumu öğrenince son derece üzüldü ve diyetlerini ailelerine gönderdi.
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