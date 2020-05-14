İslam'ın ilk diplomatı Amr ibn Ümeyye kimdir?

Medine'ye yapılan hicretin 4. yılı başlarında Beni Amir kabilesi reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik, Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'i ziyaret edip, İslam hakkında bilgi aldı. Kendisi Müslüman olmamakla beraber, Peygamber Efendimizden kabilesine İslam'ı anlatacak bazı kimseleri göndermesini istedi.

"Ya Muhammed! Beni davet ettiğin din, pek güzel, pek şereflidir. Kavmim benim sözümü dinler. Eğer sahabelerinden birkaçını Kur'an ve sünneti öğretmek üzere gönderecek olursan, ümit ederim ki, davetini kabul ederler." dedi.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler