Müslümanlara kurulan tuzak: Biri Maune faciası

Peygamber Efendimiz, İslam'ı tebliğ etmek ve öğretmek maksadıyla etraftaki şehirlere muallimler gönderirdi. Fakat ne yazık ki bazen Müslümanlar ihanete uğrarlardı. Bu hadiselerden biri de Biri Maune faciasıydı. İslam'a yapılan en büyük ihanetlerden biri olan Biri Maune faciasında Peygamber Efendimiz, hiçbir felaket karşısında hissetmediği derecede bir üzüntü duydu. Öyle ki Enes bin Malik, "Resulullahın Biri Mauna'da şehit edilen ashaba yanıp üzüldüğü kadar hiçbir kimseye, hiçbir şeye yanıp üzüldüğünü görmedim." dedi. Peki, Biri Maune faciası nasıl meydana geldi? Müslümanlara nasıl ihanet edildi?