İslam'a göre iş ahlakı nasıl olmalıdır?

🔸Bir ilim dalı olan ahlâk , insanı iyiye veya kötüye yönlendiren manevi nitelikler bütünüdür. İrade ile içli dışlıdır. Her türlü davranışta kuralları nettir. Bu nedenle atılan her adımda rolü çok büyüktür. Özellikle İslam ile şereflenmiş her Müslüman, doğrudan doğruya dinin emir ve yasaklarıyla bizzat muhatap kılınmıştır. Bu doğrultuda ahlakın bir bölümünü oluşturan iş/çalışma konusunda da bu emir ve yasakları hatta tavsiyeleri uygulamakla yükümlü hale getirilmiştir.

🔸İslam'da, her davranışta olduğu gibi iş ve ticarette de tüm insanlığa karşı doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Çünkü iş ahlâkı denilince dinimize göre; doğru sözlü, güvenilir, dürüst, borcunu zamanında ödeyen, kimseye haksızlık etmeyen, çalışanın hakkını geciktirmeden veren, haksız rekabet yapmayan kişiler olmak gereklidir.

Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), gençlik yıllarında çobanlık yapmış, ticaret hayatındaki güvenilirliği sebebiyle "Muhammedü'l-emîn", "El-emîn" unvanıyla anılmıştı.