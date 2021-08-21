İslam'a göre iş ahlakı nasıl olmalıdır?

🔸 Bildiğimiz gibi İslam bize, yaptığımız her iş ve davranışın hakkını vererek yapmamızı öğütlemiştir. Bu çaba ve gayret içinde olanların da Allah katında mükâfatının olacağını bildirmiştir. Nitekim ahirette ihtiyacımız olan tek şey, dünya hayatında yaptığımız hayırlı işler, davranışlardır ki bunları da, ahirette biçmek için dünya tarlasına ektiğimiz tohumlar şeklinde nahif biçimde adlandırabiliriz.

🔸Yaptığımız işi doğru yapmak, gönülden yapmak ve en iyi şekilde yapmak, en azından bu şekilde yapabilmek için çaba göstermek, Allah Teâlâ katında çok büyük öneme sahip. Allah Teâlâ bunu bize apaçık şekilde ayetleri vasıtasıyla bildirir. Bunu en iyi şekilde yapmaya ise öncelikle dinimizi en güzel şekilde yaşamakla başlamamız gerekir. Çünkü her birimiz öncelikle İslam'ı güzel yaşamakla, Allah'a karşı iyi bir kul olmakla mükellefiz.

Dinimizi ise en güzel şekilde yaşamak demek, fani dünyada da en güzel mükâfatlarla karşılaşmak demektir. Bunun için öncelikle tam bir takva ve teslimiyetle yaşamımızı devam ettirmemiz, Allah ve Resûlü'nün emir ve öğütlerine uymamız, tam bir teslimiyetle de uygulamaya çalışmamız gerekir.

İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva