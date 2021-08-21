İslam'a göre iş ahlakı nasıl olmalıdır?
Yaşamımızın büyük çoğunluğu bir koşuşturma içinde geçiyor. Geçim çabası, kimseye muhtaç olmadan yaşama mücadelesi, bizden sonrakilere mutlu bir hayat bırakma derdi… Hepsi birer maddi olanaklar bütünü baktığımızda… Peki, sarf ettiğimiz tüm bu çabanın içinde hiç mi maneviyat yoktur? Elbette ki var. Hayatımızı idame ettirirken bir taraftan da yaptığımız işi doğru yapmalı, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. İşte tam burada manevi bir güzelliğe kapı aralarız;
iş ahlakına… İslam bize her konuda olduğu gibi iş hayatı konusunda da yol göstermiş, bizzat ticaretle uğraşan Peygamber Efendimizin (sav) yaşamından örnekler sunmuştur.
Giriş Tarihi: 21.08.2021
17:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
18:04
YAPTIĞINIZ HER İŞİN HAKKINI VERİN
🔸 Bildiğimiz gibi İslam bize,
öğütlemiştir. Bu çaba ve gayret içinde olanların da Allah katında mükâfatının olacağını bildirmiştir. Nitekim ahirette ihtiyacımız olan tek şey, dünya hayatında yaptığımız hayırlı işler, davranışlardır ki bunları da, yaptığımız her iş ve davranışın hakkını vererek yapmamızı şeklinde nahif biçimde adlandırabiliriz. ahirette biçmek için dünya tarlasına ektiğimiz tohumlar
🔸Yaptığımız işi doğru yapmak, gönülden yapmak ve en iyi şekilde yapmak, en azından bu şekilde yapabilmek için çaba göstermek, Allah Teâlâ katında çok büyük öneme sahip. Allah Teâlâ bunu bize apaçık şekilde ayetleri vasıtasıyla bildirir. Bunu en iyi şekilde yapmaya ise öncelikle
dinimizi en güzel şekilde yaşamakla başlamamız gerekir. Çünkü her birimiz öncelikle İslam'ı güzel yaşamakla, Allah'a karşı iyi bir kul olmakla mükellefiz.
Dinimizi ise en güzel şekilde yaşamak demek, fani dünyada da en güzel mükâfatlarla karşılaşmak demektir. Bunun için öncelikle tam bir
takva ve teslimiyetle yaşamımızı devam ettirmemiz, Allah ve Resûlü'nün emir ve öğütlerine uymamız, tam bir teslimiyetle de uygulamaya çalışmamız gerekir.
İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva
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ayetinde de (Bakara 2/195) bahsedildiği üzere, "Allah yolunda harcama yapmak" demek, gerekli olan maddî fedakârlıklarda bulunmayı ifade eder. İnsanın "maddî imkânlardan kendine" Allah'ın hoşnutluğunu ve âhiret mutluluğunu kazandıracak hayır yollarına harcamada bulunmasını öğütler. Bu da bizi "Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever." yönlendirir. infaka gibi çok çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcama, Allah yolunda yapılmış harcama demektir. Yoksullara yardım etmek; okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri gibi toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin kurulması ve güçlendirilmesini sağlamak, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine yardımcı olmak
Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Bakara Suresi... Nüvit Candaner'in sesinden Bakara Suresi...
🔸 Ayetin devamında
buyurularak Müslümanlar iyilik etmeye çağrılır. Allah'ın iyilik edenleri sevdiği müjdesi verilir. "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın"
: İnfak "O'nun rızâsı dışında bir karşılık beklemeden harcamak" demektir. Bu ibadet maksadıyla ve usulüne uygun olarak yapılırsa İnfak olur, zekât olur, sadaka olur; aile ve akrabaya yönelik olursa kurban olur. nafaka
TÜM İNSANLIĞA KARŞI DÜRÜST OLUN
🔸Bir ilim dalı olan
, insanı iyiye veya kötüye yönlendiren ahlâk manevi nitelikler bütünüdür. İrade ile içli dışlıdır. Her türlü davranışta kuralları nettir. Bu nedenle atılan her adımda rolü çok büyüktür. Özellikle İslam ile şereflenmiş her Müslüman, doğrudan doğruya dinin emir ve yasaklarıyla bizzat muhatap kılınmıştır. Bu doğrultuda ahlakın bir bölümünü oluşturan iş/çalışma konusunda da bu emir ve yasakları hatta tavsiyeleri uygulamakla yükümlü hale getirilmiştir.
🔸İslam'da, her davranışta olduğu gibi iş ve ticarette de tüm insanlığa karşı doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Çünkü iş ahlâkı denilince dinimize göre; doğru sözlü, güvenilir, dürüst, borcunu zamanında ödeyen, kimseye haksızlık etmeyen, çalışanın hakkını geciktirmeden veren, haksız rekabet yapmayan kişiler olmak gereklidir.
Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), gençlik yıllarında çobanlık yapmış, ticaret hayatındaki güvenilirliği sebebiyle "Muhammedü'l-emîn", "El-emîn" unvanıyla anılmıştı.
🔸Tüm bu manevi özelliklerin dışında
olmak gibi birtakım hususlara da dikkat etmek gerekir ki işine önem vermek, hırsına yenik düşmemek, faize bulaşmamak, sabırlı olmak, ibadetleri aksatmamak, alçakgönüllü ve mütevazı şekilde bir yaşam sürelim. İş ahlakı görüldüğü gibi aslında tüm ahlaki değerleri içinde barındıran önemli bir sorumluluk olarak yaşamımızda yer ediniyor. hem bu dünyada hem de ahirette hesabını kolay verebileceğimiz
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Peygamber Efendimiz; * "İnsanın, malını nereden kazanıp nereye harcadığından kıyamet günü sorguya çekileceğini" bildirmiş, kazancına haram karıştıranlar hakkında şu uyarıda bulunmuştur: *"Bir müslümanı aldatan, yahut zarar veren veya hile yapan bizden değildir." (*Et-Terğib ve't-Terhib, c. 1., s. 125 / *250 Hadis, s. 159)
PEYGAMBERLER TARİHİNİ İYİ OKUYUN
🔸 Biliyoruz ki Peygamberlerimiz dünyevi işlerle de meşgul oldular. Hem insanlara faydalı olacak meslekler öğrettiler hem de kavimleri başkalarına boyun eğmekten kurtardılar.
bilinir. Hz. Adem'in çiftçilik, İdris peygamberin terzilikl, Nuh ve Zekeriya peygamberlerin marangozluk, Şuayp peygamberin hayvancılık, Davut peygamberin zırh, İbrahim peygamberin dokumacılık, Süleyman peygamberin ise hasırcılık yaptığı, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de ticaret ile uğraştığı
🔸 Kısaca, Peygamberlerimizin hayatlarını okuyarak, feyiz alarak bir Müslümanda olması gereken iş ahlakının/sorumluluğun nasıl olacağı net olarak şekillenmektedir.
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