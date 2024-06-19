İslam dünyasının ilk mescidi: Kuba

◼ İslam, ilk tebliğ yıllarından itibaren var olan kötülük düzenine savaş açtığı için Mekkeli müşrikler tarafından kötü, düzen bozucu olarak nitelendi.

◼ Öyle ki Müslüman olan garipler, köleler, zor durumdaki kimseler dinlerinden dönmeleri için büyük bir baskı ve işkenceye maruz bırakıldı.

SAHABENİN ÜMMETE ÖRNEKLİĞİ