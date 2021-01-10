Sahabelerin cesareti ve kahramanlıkları

📌İslamiyet'in ilk yıllarında Müslümanların sayısı pek fazla değildi. Sahabeler ibadetlerini gizlice yapıyor, Müslüman olduklarını gizliyorlardı. Sahabeler bir gün kendi aralarında bu durumları hakkında konuşuyorlardı. Bugüne kadar müşriklere karşı açıktan Kuran'ı hiç okumadıklarını belirttiler. Aralarından kimin Kabe'ye gidip müşriklerin ileri gelenlerine karşı Kur'an okuyacağını tartışmaya başladılar.

Abdullah bin Mesud, "ben okurum!" dedi. Ona:

- Senin Mekke'de bir koruyucun, aşiretin yok, sen okumazsan daha iyi olur, denildi.

Abdullah bin Mesud ısrar edince, sahabeler ona izin verdi. Kabe'ye gidip Rahman suresini okumaya başladı.

Müşrikler onun sesini işitince, birbirlerine:

- "Ne diyor bu?" diye sordular.

Bazıları:

- Muhammed'in getirdiklerinden okuyor, dedi.

Sonra hep birlikte Abdullah İbn-i Mesud'un üzerine yürüdüler. Müşrikler bayılana kadar onu bırakmadı.

Arkadaşlarının yanına gelince onlar:

- Bizim bahsettiğimiz şey buydu işte, dediler.

Abdullah İbn-i Mesud ise şöyle cevap verdi:

-Vallahi, o Allah'ın düşmanları gözümde hiç bu kadar küçülmemişti.

Abdullah İbn-i Mesud kimdir?