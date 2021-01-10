Sahabelerin cesareti ve kahramanlıkları

📌 Talha bin Ubeydullah, Uhud Savaşı'nda çok fedakarlıklarda bulundu. Peygamberin (sav) öldürüldüğü haberi Müslümanların arasında yayılınca Allah'ın Resulü'nün etrafında Talha bin Ubeydullah ve ensardan birkaç kişi kaldı. Peygamberi (sav) korumak için yanından hiç ayrılmadı ve müşrikleri O'nun yanına hiç yaklaştırmadı. Parmakları kesildi ve avuçları mızrak darbeleriyle parçalandı.
Talha bin Ubeydullah Uhud savaşında mücadele ederken şu beyitleri okuyordu:
Biz her zaman galip ve her şeye sahip olanların koruyucularıyız.
Sevgili peygamberimizi savunuyoruz.
Savaşlarda, düşmanlarına arslan pençesi gibi vuruşlarla darbeler indiriyoruz.
📑Uhud savaşından sonra Allah'ın Resulü, Hasan bin Sabit'e Talha hakkında bir methiye söyle, buyurdu.
Bunun üzerine Hasan şu beyitleri okudu:
Talha Uhud savaşında en kötü ve güç bir anda Muhammed'e (sav) yardım etti.
Onu koruma uğrunda, avuçları mızraklara hedef oldu.
Kılıç darbeleri altında, parmakları kesilerek kanlar içinde kaldı, çolak oldu.
Muhammed (sav) istisna edilirse, Müslümanların en önde geleniydi.
Tek başına İslamı ayakta tutmuştur.
HZ. EBUBEKİR'İN TALHA BİN UBEYDULLAH'A ÖVGÜSÜ
Düşman süvarileri üzerine at sürdüğü zaman,
Dini müdafaa eden, doğru yolu gösteren peygamberi korudu.
Resulullah'a meftun birçok Müslüman ve muhafızlar kaçarken,
Tek yerinden kıpırdamayan her şeye göğüs geren oydu.
Ya Talha b. Ubeydullah! Mutlaka cennetlere girecek
Ve ceylan gözlü hurilerle evleneceksin.
📍📝Hz. Ömer, Talha hakkında şöyle diyordu:
Herkes, Resullah'ı terkedip, yalnız bıraktığı zaman, kılıcıyla onu tek başına korumak için her şeyi göze alan Talha idi.
Bu sözleri duyan Allah'ın Resulü:
Doğru söylüyorsun ya Ömer, buyurdu.
Talha bin Ubeydullah kimdir? Talha bin Ubeydullah'ın Hayatı