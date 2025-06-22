İslam alimlerinden Müslümanlara nasihatler

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Allah'tan korkana hiçbir şey zarar veremez, Allah'tan korkmayan hiçbir şeyden fayda sağlamaz.

Fudayl b. İyaz

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ