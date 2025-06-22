Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İslam alimlerinden Müslümanlara nasihatler

İslam alimlerinden Müslümanlara nasihatler

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 09:38

Hz. Peygamber'in "Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur." buyurmuş olması sebebiyle İslam tarihi boyunca alimler farklı bir noktada durmuştur. Müslümanlara ilmi öğretmelerinin yanında ilmi yaşamaları ile insanların Müslüman olmasına da vesile olmuşlardır. İslam tarihini etkileyen alimlerin Müslümanlara nasihatlerini araştırdık.

1/20

📜

Her zaman İslam nimetine şükredip son nefeste iman ile gitmek için dua etmelidir.

İmam Birgivi

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

2/20

📜

Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı.

Bişr-i Hafi

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

3/20

📜

Allah'tan korkana hiçbir şey zarar veremez, Allah'tan korkmayan hiçbir şeyden fayda sağlamaz.

Fudayl b. İyaz

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

4/20

📜

Bütün dünya bir adamın elinde toplansa bunun ona zararı dokunmaz, yeter ki kalbinde hırs olmasın.

Cüneyd-i Bağdadi

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

5/20

📜

İnsanın olgunluğu nefsini ve nefsinin ayıplarını bilmesiyledir. Nefsinin kötülüklerini görüp onu güzel huylar ile ahlâklandırmasıyladır.

Eşrefoğlu Rumî

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hz. Musa ve Harun Firavun’u İman Etmeye Davet Yolunda

Hz. Musa ve Harun Firavun’u İman Etmeye Davet Yolunda

Yaz aylarında tüketilmesi tavsiye edilen besinler

Yaz aylarında tüketilmesi tavsiye edilen besinler

Sinema gözünden mesajlar

Sinema gözünden mesajlar

Muvakkaten çekişmeye ara vermek

Muvakkaten çekişmeye ara vermek

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?