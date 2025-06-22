İslam alimlerinden Müslümanlara nasihatler
Hz. Peygamber'in "Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur." buyurmuş olması sebebiyle İslam tarihi boyunca alimler farklı bir noktada durmuştur. Müslümanlara ilmi öğretmelerinin yanında ilmi yaşamaları ile insanların Müslüman olmasına da vesile olmuşlardır. İslam tarihini etkileyen alimlerin Müslümanlara nasihatlerini araştırdık.
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Her zaman İslam nimetine şükredip son nefeste iman ile gitmek için dua etmelidir.
İmam Birgivi
MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ
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Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı.
Bişr-i Hafi
İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER
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Allah'tan korkana hiçbir şey zarar veremez, Allah'tan korkmayan hiçbir şeyden fayda sağlamaz.
Fudayl b. İyaz
ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ
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Bütün dünya bir adamın elinde toplansa bunun ona zararı dokunmaz, yeter ki kalbinde hırs olmasın.
Cüneyd-i Bağdadi
FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ
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İnsanın olgunluğu nefsini ve nefsinin ayıplarını bilmesiyledir. Nefsinin kötülüklerini görüp onu güzel huylar ile ahlâklandırmasıyladır.
Eşrefoğlu Rumî
EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ