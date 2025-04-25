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İslam alimlerinden hikmetli cümleler

Yayınlanma Tarihi: 25.04.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 09:17

İslam medeniyetinin gelişmesinde ve yükselmesinde hiç şüphesiz İslam alimlerinin çok ciddi bir payı bulunmaktadır. Asırlar boyunca eserler üreterek medeniyet tecrübesine katkı sunan alimler, yetiştirdikleri talebeleri ile bu çabanın gelenek haline gelmesini sağladılar. Türkistan'dan Avrupa'ya uzanan İslam medeniyet tecrübesinde alimlerin rolü çok büyüktür. İşte, İslam alimlerinden hikmetli cümleler...

1/20

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Dünya gölgen gibidir, ardından koşarsan uzaklaşır, terk edersen ardına takılır.

Ebu Turab en-Nahşebi

EBU TURAB EN-NAHŞEBİ'NİN HİKMETLİ CÜMLELERİ

2/20

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Cahil kimsenin bütün kaygısı dünyadır, arifin kaygısı ise ahirettir.

Abdülkadir Geylani

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

3/20

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İzzeti adalet ve insafta bil.

Ebu Mansur el-Maturidi

ABDULLAH B. MÜBAREK'İN HİKMETLİ SÖZLERİ

4/20

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Dünya sevgisi her kötülüğün başıdır.

Süfyân es-Sevrî

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

5/20

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Bildiğiyle amel eden kimseye Allah bilmediğini öğretir.

Hakim Tirmizi

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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