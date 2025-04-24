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İmam Rabbani sözleri ve öğütleri

Yayınlanma Tarihi: 24.04.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:12

Hindistan Müslümanlarının en bilinen ismi İmam Rabbani, Ehl-i sünnet dışı akımlara karşı durmuş büyük bir alimdi. Asıl adı Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidin el-Faruki es-Sirhindi olan büyük ismin lakabı olan Rabbani kelimesi öğrendiği ilimler ve ihlas ile ibadet eden hikmet sahibi alim anlamına geliyordu. Müslümanların bocaladığı bir dönemde insanları Allah Teala'nın ipine sıkı sıkıya tutunmaya davet etmişti. Büyük alim mektupları ile İslam düşüncesini beslemişti. İşte, büyük alim İmam Rabbani'nin sözleri ve öğütleri...

1/20

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Peygamberlere uymak, kişiyi yüksek derecelere ulaştırır.

İmam Rabbani

CÜNEYDİ BAĞDADİ'NİN SÖZLERİ VE TAVSİYELERİ

2/20

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Niyetini düzelt, amel kendiliğinden güzelleşir.

İmam Rabbani

SATIRLARDAN SADIRLARA EN GÜZEL CÜMLELER

3/20

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Bilesin ki, husûsî bir hâdise üzerine nâzil olan bir sûre veya âyet, onu okuyan kişiye o mevzuda tam bir fayda sağlar.

İmam Rabbani

EBU TURAB EN-NAHŞEBİ'NİN HİKMETLİ CÜMLELERİ

4/20

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Kalp Allah ile olursa, yalnızlık insana zarar vermez.

İmam Rabbani

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

5/20

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Allah'ı bulan, her şeyini bulmuştur. Onu kaybeden, her şeyini kaybetmiştir.

İmam Rabbani

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

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