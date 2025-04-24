İmam Rabbani sözleri ve öğütleri
Yayınlanma Tarihi: 24.04.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:12
Hindistan Müslümanlarının en bilinen ismi İmam Rabbani, Ehl-i sünnet dışı akımlara karşı durmuş büyük bir alimdi. Asıl adı Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidin el-Faruki es-Sirhindi olan büyük ismin lakabı olan Rabbani kelimesi öğrendiği ilimler ve ihlas ile ibadet eden hikmet sahibi alim anlamına geliyordu. Müslümanların bocaladığı bir dönemde insanları Allah Teala'nın ipine sıkı sıkıya tutunmaya davet etmişti. Büyük alim mektupları ile İslam düşüncesini beslemişti. İşte, büyük alim İmam Rabbani'nin sözleri ve öğütleri...
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Peygamberlere uymak, kişiyi yüksek derecelere ulaştırır.
İmam Rabbani
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Niyetini düzelt, amel kendiliğinden güzelleşir.
İmam Rabbani
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Bilesin ki, husûsî bir hâdise üzerine nâzil olan bir sûre veya âyet, onu okuyan kişiye o mevzuda tam bir fayda sağlar.
İmam Rabbani
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Kalp Allah ile olursa, yalnızlık insana zarar vermez.
İmam Rabbani
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Allah'ı bulan, her şeyini bulmuştur. Onu kaybeden, her şeyini kaybetmiştir.
İmam Rabbani