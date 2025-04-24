İmam Rabbani sözleri ve öğütleri

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Bilesin ki, husûsî bir hâdise üzerine nâzil olan bir sûre veya âyet, onu okuyan kişiye o mevzuda tam bir fayda sağlar.

İmam Rabbani

EBU TURAB EN-NAHŞEBİ'NİN HİKMETLİ CÜMLELERİ