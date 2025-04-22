Satırlardan sadırlara en güzel cümleler
Yayınlanma Tarihi: 22.04.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 08:57
İnsanoğlunun duygularının dışa vurumunun en es estetik hali olarak kabul gören edebiyat, hayatımızı güzelleştiren bir sanat dalıdır. Asırlar boyunca şairler, yazarlar ve düşünürler farklı duyguların insanoğlundaki akislerini en güzel şekilde kaleme dökmüş ve ortaya inanılmaz büyüklükte bir miras çıkarmışlardır. Ahmet Hamdi'den Sezai Karakoç'a, Nuri Pakdil'den Yahya Kemal'e uzanan bir yelpazede satırlardan sadırlara en güzel cümleleri araştırdık.
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Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur, dönme bilmeyiz, yürürüz.
Mehmet Akif Ersoy
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Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın.
Sezai Karakoç
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Bizi insan kılmış olan medeniyet, İslâm medeniyetidir.
Teoman Duralı
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Gayemiz şahıs değil, şahısta tecelli eden dava.
Necip Fazıl Kısakürek
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İnsanı yoran beklentidir, ihlas beklentisizliktir.
Ekrem Demirli