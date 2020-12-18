İmam Gazzali'nin felsefecilere yönelttiği eleştiriler
İmam Gazzali'nin felsefecilere yönelttiği eleştiriler
İslam dünyasında unvanı Hüccetü'l-İslam olan, kelam ve ahlak alimi İmam Gazzali, yaşamının ikinci devresinde gördüğü birtakım tutarsızlıklar sebebiyle felsefeye yöneldi. Gazzali'nin felsefeyi reddettiğine dair yaygın bir görüş ortaya çıkmıştı. Fakat Gazzali bütüncül olarak felsefeyi reddetmiyor, Platon, Aristo gibi filozofların olgun bir akla sahip olduğunu kabul ediyordu. Gazzali'nin eleştirdiği mevzu bu filozofların izinden giden Müslüman alimlerin din ve felsefe hususunda birtakım yanılgılara düşmüş olmasıydı. Peki, İmam Gazzali, İbni Sina ve Farabi gibi Müslüman filozofları hangi noktalarda eleştirdi?
Giriş Tarihi: 18.12.2020
16:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
17:08
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Kelam ve ahlak alimi Hüccetü'l-İslam: İmam Gazzali
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GAZZALİ'NİN FELSEFİ YÖNÜ
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FİLOZOFLARIN GÖRÜŞLERİNE YER VERDİĞİ ESERİ: MAKASIDÜ'L-FELASİFE