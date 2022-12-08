Helal rızık hakkında ayet ve hadisler
Dünya ve ahirette huzurlu ve sükun ehli olabilmenin yollarından birisi de hayatımızın merkezine "helal" kavramını yerleştirmektir. Temiz ve uygun gibi manalara delalet eden "helal" kavramı, Müslümanlar için temizliği ve Hak Teala'nın rızasını temsil eder. Sizler için helal kavramının geçtiği ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri derledik.
Giriş Tarihi: 08.12.2022
10:06
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
10:25
"Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helâl ve temiz olanlarından yiyin; şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır."
Bakara Suresi 168. Ayet
Bakara Suresi 168. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın
Bakara Suresi 168. Ayet Tefsiri
◾ Dinî bir terim olarak helâl şer'an izin verilmiş olan, hakkında yasaklama veya kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dinî-hukukî hükmünü ifade eder. Mubah ve câiz gibi terimlerle de ifade edilir; mükellefin yapıp yapmamakta muhayyer bırakıldığı davranışları belirtmek üzere kullanılır. Tayyib ise aklıselim sahibi, dengeli, erdemli, temiz tabiatlı her insanın beğendiği, hoşlandığı, temiz, güzel, iyi ve yararlı bulduğu şeyler için kullanılır. Genel bir kural olarak eşyada aslolan mubahlık ve helâlliktir. Bu sebeple bir davranışın helâl olduğunu anlamak için bu yönde bir açıklamanın bulunması gerekli değildir.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
"Allah'ın size verdiği helâl ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının."
Mâide Suresi 88. Ayet
Mâide Suresi 88. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın
Mâide Suresi 88. Ayet Tefsiri
◾ Ayetin kaçınılmasını istediği tutumun zararları çoğu zaman kişinin kendisi ile sınırlı kalmamaktadır. Bu bakımdan "yoksun bırakma" fiili kullanıldığında "kendinizi ve başkalarını" şeklinde bir açıklama konması isabetli olur. Diğer taraftan, âyetin ana hedefinin bilfiil mahrumiyetten değil, dininyasaklamadıklarını beşerî irade ile ve dine mal ederek yasak saymaktan sakındırma olduğu anlaşılmaktadır. Zaten böyle bir zihniyet içine girilmediği takdirde gereksiz mahrumiyetlere katlanma yönüne de gidilmeyecektir.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
"Artık aldığınız ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin, Allah'a itaatsizlikten sakının, Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir."
Enfâl Suresi 69. Ayet
Enfâl Suresi 69. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Enfâl Suresi 69. Ayet Tefsiri
◾ Müslümanları uyarmasının, hatta kınamasının sebebi, bu savaşa mahsus olmak üzere gerekeni yapmamaları ve belki içlerinden bazılarının geçici dünya varlığını isteyerek, yani akrabalık bağının verdiği duyguların etkisinde kalarak veya esir edinmenin sağlayacağı nüfuz ve hâkimiyet arzusuna kapılarak dinlerini ve canlarını tehlikeye atmalarıydı. Bu hatalarına rağmen ceza görmemeleri hem genel geçer hükmün böyle olacağından ileri geliyordu hem de Allah'ın âdetine göre "kanunsuz, uyarısız suç ve ceza yoktu." Ayrıca Bedir Savaşı'na katılanların bütün günahlarını bağışlayacağını da vaad etmişti.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
"Allah'ın size verdiği helâl ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'nun nimetine de şükredin."
Nahl Suresi 114. Ayet
Nahl Suresi 114. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Nahl Suresi 114. Ayet Tefsiri
◾ İçinde bulundukları bolluk ve güvenlik ortamını kendisine borçlu oldukları Allah'a karşı nankörlük eden, üstelik yaptıklarının yanlışlığını göstermeye çalışan Allah elçisini de yalancılıkla suçlayan şehir halkının bu yüzden uğradığı açlığı, korkuyu ve başlarına gelecek büyük azabı bir uyarı örneği olarak hatırlatan âyetlerin ardından Allah'a hakkıyla kulluk eden kimselerin, O'nun verdiği nimetlerden yararlanırken kendisine şükretmeleri gerektiği bildirilmekte; sonra da bazı haram yiyecekler sıralanmaktadır.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin; eğer O'na kulluk ediyorsanız."
Bakara Suresi 172. Ayet
Bakara Suresi 172. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Bakara Suresi 172. Ayet Tefsiri
◾ Burada ise aynı buyruk Müslümanlara yöneltilerek onların da Allah'ın kendileri için yarattığı rızıklardan meşruiyet çerçevesi içinde yararlanmaları, Allah helâl kıldığı halde bir zorunluluk olmadıkça nimetlerden kendilerini mahrum bırakmamaları istenmiştir. Kuşkusuz rızkın sahibi Allah olduğu ve bunlardan yararlanmaya da izin verdiği için O'na minnet duyup şükretmek de kulun görevidir. Allah'a kul olduğunu söyleyen insanın, temel kulluk görevlerinden olan bu şükür borcunu da asla unutmaması gerekir.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın