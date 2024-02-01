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Hakim Tirmizi'nin dilinden "Müminin Miracı Namaz"

Dinin direği olarak anılan namaz, kulluğun en önemli nişanelerinden biridir. Kulun Hak Teala'ya boyun eğmesi ve rızasına uygun bir hayat sürmesinin önemli bir durağı olarak kabul edilen namaz hakkında pek çok alim eser yazar. Bunlar arasında Hakim Tirmizi'nin kaleme aldığı "Kulluk Bilinci ve Namaz" ayrı bir noktadadır. Eserde bulunan yirmi bölümde namazı bir yekun olarak ele alan müellif, çok faydalı bilgi ve tahlillere yer verir. Kulluk Bilinci ve Namaz'dan en etkileyici cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:30
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Şüphesiz ki Allah-u Teâlâ bu âdemoğlunu yaratarak tüm canlılara üstün kılmıştır.Şüphesiz ki Allah-u Teâlâ bu âdemoğlunu yaratarak tüm canlılara üstün kılmıştır.

Hakim et-Tirmizi

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Kul Rabbinden gelen iki hususla karşı karşıyadır: Birincisi, Allah'ın çeşitli durumlarda kendisi için verdiği hükümdür. Kul buna rıza göstermek durumundadır. Diğeri ise kulun yaptığı fiiller ve onlarda nefsini Allah'a teslim etme gereğidir. Bu da emir ve nehyi oluşturmaktadır.

Hakim et-Tirmizi

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Namaz Allah'ın evidir…

Hakim et-Tirmizi

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Gaflet ehli, ibadetleri rahatlık içerisinde ve övgü almak için yaparlar. Onlar zemmederler, zikirde bulunmazlar. İbadetlerin Allah'a arz edildiği günde kimisi kabul olur, kimisi reddedilir.

Hakim et-Tirmizi

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Kim ki namaz kendi azalan için bir engel, kalbi için bir mahpushane olmuşsa o isyankâr kullardan biri olmuştur.

Hakim et-Tirmizi

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