Hakim Tirmizi'nin dilinden "Müminin Miracı Namaz"

Dinin direği olarak anılan namaz, kulluğun en önemli nişanelerinden biridir. Kulun Hak Teala'ya boyun eğmesi ve rızasına uygun bir hayat sürmesinin önemli bir durağı olarak kabul edilen namaz hakkında pek çok alim eser yazar. Bunlar arasında Hakim Tirmizi'nin kaleme aldığı "Kulluk Bilinci ve Namaz" ayrı bir noktadadır. Eserde bulunan yirmi bölümde namazı bir yekun olarak ele alan müellif, çok faydalı bilgi ve tahlillere yer verir. Kulluk Bilinci ve Namaz'dan en etkileyici cümlelerin altını çizdik.