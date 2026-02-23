Hadis-i şerifler ile yetimler

1 /15













💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız", buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti.

(Buhari, talak 25)

10 HADİS İLE ZİKİR VE MANEVİYAT