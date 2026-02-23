Bugün
Hadis-i şerifler ile yetimler

Yayınlanma Tarihi: 23.02.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 11:13

Yalnız olmaktan türeyen yetim mefhumu, İslam medeniyetinde eşsiz bir noktada durmakta. Allah Resulü (SAV) yetimlerin de efendisi idi. Henüz doğmadan babasını, çok ufak iken de annesini kaybetmişti. Cahiliye Dönemi'nde yetimlerin hakkını koruyan Resulullah'ın (SAV) yetimlik hakkındaki hadisleri tüm dünyada yetim hukukunun temeli olarak kabul edilmişti. İşte, hadis-i şerifler ile yetimler...

1/15

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız", buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti.

(Buhari, talak 25)

2/15

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gözetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yanyana bulunacağız."

(Müslim, Zühd 42)

3/15

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Ey Allahım iki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının yenmesinden insanları şiddetle sakındırıyorum."

(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)

4/15

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Müslümanlar içinde en hayırlı ev; içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir."

(İbn-i Mâce, Edeb, 6)

5/15

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz."

[Ebû Mûsa (R.A) Taberânî (R.A)]

