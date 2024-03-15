On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan -ı Şerif sadrımıza şifa olarak geldi. Bu Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala 'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık.

1 AYET





Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

Talâk Suresi 3. Ayet

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Talâk Suresi 3. Ayet Tefsiri

◼ Aile ilişkilerinin düzenli, hak ve hukuka dayalı yürümesi, harcamalarda dengenin gözetilmesi gibi iyi ve yararlı amaçlar etrafında bazı hükümleri açıklayan âyetlerden sonra burada Allah'ın ve elçilerinin buyruklarına karşı direnen, taşkınlık eden toplumların acı âkıbetlerine değinilmesi, toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumunun ve bununla yakından ilgili olan iktisadî düzenin sağlam bir yapıda olması ve sağlıklı işlemesinin, medeniyetlerin varlık ve bekaları açısından ne kadar önemli olduğuna, böyle bir yapının kurulup geliştirilebilmesinin ise ancak davranışlarını Allah inancı ve ahlâk ilkeleriyle şekillendiren ve denetleyen bireyler yetiştirilmesine bağlı bulunduğuna ilişkin bir uyarı olarak değerlendirilebilir.

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1 HADİS-İ ŞERİF





Resulullah (sav) buyurdu:

"Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler."

(Tirmizi, Zühd 33)

◼ Ramazan ayı diğer on bir aydan daha mübarek ve mukaddes bir zaman dilimidir. Bu zamanlarda tevekkül ederek Hak Teala'nın ipine sıkı sıkıya sarılmak ve nafile ibadetlere yönelmek esastır.

◼ Resulullah (SAV) Efendimiz, bu hadis-i şerifinde tevekkülün önemini vurgular. Tevekkül kulun elinden gelenleri yapıp Allah Teala'ya salim bir kalp ile tamamen teslim olmasıdır.

1 DUA





﴾25﴿ Mûsâ "Rabbim!" dedi, "Gönlüme ferahlık ver.

﴾26﴿ İşimi bana kolaylaştır.

﴾27﴿ Dilimden düğümü çöz,

Tâhâ Suresi 25-28 Ayetler

Tâhâ Suresi 25-28 Ayetleri dinlemek ve okumak için tıklayın

Tâhâ Suresi 25-28 Ayetler Tefsiri

◼ Bu âyetlerde, başta Resûl-i Ekrem olmak üzere Allah'ın birliği inancına çağrıda bulunacak bütün tebliğ adamlarına, hangi şartlar altında olursa olsun, Allah'a olan güveni bir an bile yitirmemek gerektiği fikri, Hz. Mûsâ'nın hayatından kesitler verilerek telkin edilmektedir. Nitekim Hz. Mûsâ kendisine verilen görevin ağırlığı karşısında başarısız olmaktan endişelenmiş, ama yine rabbinin engin lutfuna sığınmıştı. Allah da ona, bu vazifeyi başarıyla yerine getirebilmesi için gönlünün ferahlatılması, zihninin açılması, işinin kolaylaştırılması, diline açıklık verilmesi ve yakınlarından bir yardımcıyla desteklenmesi hususundaki dileklerinin kabul edildiğini bildirmiş, hemen ardından da kendisinin bu günlere nasıl geldiğini hatırlatmıştır.

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