Mukabele - 5. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 4. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 4. cüzü, Âl-i İmrân Suresi'nin 93. ayetinden başlayarak Nisâ Suresi'nin 24...
Kur'an-ı Kerim'in 5. cüzü, Nisâ Suresi'nin 24. ayetinden başlayarak Nisâ Suresi'nin 148. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.
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