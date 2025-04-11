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Tefsir Dersleri 6. Bölüm - Yâsîn Suresi 45-54 Ayetler

Yayınlanma Tarihi: 11.04.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:08

Kur'an-ı Kerim'in izahlı açıklaması olarak bilinen tefsir ilmi, İslami ilimlerin en bilinenlerindendir. Öyle ki asırlar boyunca Müslümanlar Allah Teala'nın kendilerine ne demek istediğini araştırmış, alimler de bu minvalde tefsir kitapları kaleme almıştır. Prof. Dr. Mustafa Özel, her cumartesi günü Taksim Camii'nde Tefsir Dersleri vermeyi sürdürüyor. İşte Prof. Dr. Mustafa Özel'in dilinden tefsir literatüründe "Kur'an'ın kalbi" olarak nitelenen Yasin Suresi’nin 45-54. Ayetler Tefsiri…

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