Haccın şartları nedir?

Müslümanların kendilerine has kılınan bir mekanda her sene cem olmasını temsil eden hac ibadeti, üstün bir amel olmasının yanında ümmet bilincini de geliştirir. Kendine has rükunları, farzları, vacipleri ve sünnetleri olan bu ibadetin şartlarını sizler için bir araya getirdik.