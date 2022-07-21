Genç kızların çeyizi: Alaca Cami

Osmanlı hakimiyeti sürecinde sükunet ve huzurun yeryüzündeki timsali olan Balkanlar, medeniyetimizin nadide eserlerine ev sahipliği yapar. Göz alıcı, zarif işlemelerle Kalkandelen şehrinin en nadir eserlerinden olan Alaca Cami, sözlü kültüre göre iki kız kardeşin çeyizlerini bağışlamaları ile bina edildi. Osmanlıların Balkan mimarisinin en güzel ve müstesna örneklerinden olan cami, güzelliği ve zarafeti ile ziytaretçilerinin gönüllerini doyuruyor.
Giriş Tarihi: 21.07.2022
19:06
Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
19:44