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Genç kızların çeyizi: Alaca Cami

Osmanlı hakimiyeti sürecinde sükunet ve huzurun yeryüzündeki timsali olan Balkanlar, medeniyetimizin nadide eserlerine ev sahipliği yapar. Göz alıcı, zarif işlemelerle Kalkandelen şehrinin en nadir eserlerinden olan Alaca Cami, sözlü kültüre göre iki kız kardeşin çeyizlerini bağışlamaları ile bina edildi. Osmanlıların Balkan mimarisinin en güzel ve müstesna örneklerinden olan cami, güzelliği ve zarafeti ile ziytaretçilerinin gönüllerini doyuruyor.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 19:44
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Balkanlar asırlar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalmış, Osmanlı sonrasında ise bir türlü eski huzur ve sükunetini bulamamış topraklardır.

◾ Ecdadımız bir kültür ve medeniyet görevi olarak bu coğrafyayı hem gönül coğrafyamıza katmış hem de İslam eserleri ile donatmışlardır.

Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm

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Balkan Savaşları ile Osmanlı'nın elinden çıkan bu topraklar zaman içerisinde pek çok acı olaya şahitlik etti. Bugün dahi bölge uluslararası önem taşıdığı için daimi olarak bıçak sırtındadır.

İyilik mafyası

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Osmanlıların Balkanlara uyguladığı en mühim politikalardan birisi iskandır. Bu politika ile hem Anadolu'daki nüfus yoğunluğu debgelenmiş hem de Balkanlar İslamlaşmış oldu.

◾ Dört asır boyunca bu topraklarda Türkler, Sırplar, Rumlar, Boşnaklar, Makedonlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Hırvatlar bir arada barış içerisinde yaşadılar.

Ömer Hayyam Rubaileri'nin Harvard nüshası

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◾ İslamlaşma aynı zamanda büyük bir zihniyet devrimini de yanında getirdi. Pek çok kavim müslüman olarak İslam'a girdiğinde zihin yapısını da değiştirdi.

◾ İslam'ın yegane simgesi olan camiler, medreseler Balkan coğrafyasını zaman içerisinde bir gönül bahçesine çevirdi.

Kalplere uzanan kanlı el: Misyonerlik

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◾ İslam medeniyetinin Balkanlarda bulunan en güzel, zarif nişanelerinden birisi de hiç şüphesiz Alaca Cami'dir. İşlemeleri ile gönülleri fetheden caminin güzel bir hikayesi de var.

Yıkıcı Batı kurucu Doğu

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