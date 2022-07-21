Genç kızların çeyizi: Alaca Cami

◾ Osmanlıların Balkanlara uyguladığı en mühim politikalardan birisi iskandır. Bu politika ile hem Anadolu'daki nüfus yoğunluğu debgelenmiş hem de Balkanlar İslamlaşmış oldu.

◾ Dört asır boyunca bu topraklarda Türkler, Sırplar, Rumlar, Boşnaklar, Makedonlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Hırvatlar bir arada barış içerisinde yaşadılar.

Ömer Hayyam Rubaileri'nin Harvard nüshası