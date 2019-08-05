Fuat Sezgin'den kalan ilmi miras

Yaptığı çalışmalarla uluslararası bilim camiasının İslam Bilimler Tarihi alanında en önemli ismi kabul edilen, Müslüman alimlerin bilim dünyasında oynadıkları yeri doldurulamaz rolü tüm dünyaya tanıtan değerli bilim adamımız Prof. Dr. Fuat Sezgin'in her eseri birer başyapıt niteliğinde. Doğum yıl dönümünde, Fuat Sezgin'in ardında bıraktığı ilmi miraslarını derledik.
Giriş Tarihi: 05.08.2019
08:43
Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
22:15
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