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Fuat Sezgin'den kalan ilmi miras

Yaptığı çalışmalarla uluslararası bilim camiasının İslam Bilimler Tarihi alanında en önemli ismi kabul edilen, Müslüman alimlerin bilim dünyasında oynadıkları yeri doldurulamaz rolü tüm dünyaya tanıtan değerli bilim adamımız Prof. Dr. Fuat Sezgin'in her eseri birer başyapıt niteliğinde. Doğum yıl dönümünde, Fuat Sezgin'in ardında bıraktığı ilmi miraslarını derledik.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 22:15
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Arap-İslam Bilimleri Tarihi 1
Arap-İslam Bilimleri Tarihi 1

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in uzun yıllar süren araştırmalar sonucu hazırladığı 17 ciltlik başyapıtı ''Geschichte des arabischen Schrifttums''un ilk cildinin çevirisi olan eser, Kur'an ilimleri, hadis, tarih, fıkıh, kelam ve tasavvuf (yaklaşık 430/1038 yılına kadar) konularını içermektedir.

"Rönesans ninnisine son veren Fuat Sezgin'e dair bilinmeyenler" dosyamızı okumak için tıklayın.

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İslam'da Bilim ve Teknik 1,2,3,4,5
İslam'da Bilim ve Teknik 1,2,3,4,5

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bu değerli çalışması, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemektedir. Beş ciltten oluşan ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin kataloğu olarak yazılan eser, İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları zengin görsel malzemeyle gözler önüne seriyor.

Fuat Sezgin'in Fikriyat'taki tüm yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

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İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya
İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya

Beş ciltlik "İslam'da Bilim ve Teknik" adlı eserden derlenen bu değerli çalışma, zengin görsel malzeme eşliğinde, Avrupalı haritaların Arap kökeni, İslam bilim tarihinde yerküreleri ve dünya haritaları ile modelleri, denizcilik aletleri, gemi modelleri ve pusulaları incelemektedir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

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İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp
İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp

Beş ciltlik "İslam'da Bilim ve Teknik" adlı eserden derlenen bu ikinci çalışmada anlatılan her obje, birebir renkli resimlerle incelenirken, objelerin ayrıntılı açıklamaları ile beraber ortaya çıkarıldıkları yerler ve tarihleri ile ilgili bilgileri de bulacaksınız.

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Katip Çelebi'nin Esas Kitab-ı Cihannüma'sı ve Coğrafya
Katip Çelebi'nin Esas Kitab-ı Cihannüma'sı ve Coğrafya

Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan Cihannüma'da kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din, dil ve nüfus bilgileri aktarılır. Bu eşsiz eserin orijinal Osmanlıca el yazmasının tıpkıbasımı, Prof. Dr. Fuat Sezgin´in hem Cihannüma'yı, hem de Katip Çelebi ve coğrafya tarihindeki yerini değerlendirdiği İngilizce-Türkçe ön sözüyle sunuluyor.

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