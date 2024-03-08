Fitre nedir? Fitre ne zaman ve nasıl verilir?

FİTRE NEDİR?

🔸 Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre, Müslümanlara vaciptir yani yerine getirilmesi gerekmektedir. Fitre; Ramazan ayı ile bütünleşen orucu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrüdür.

🔸 Dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslüman'ın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.